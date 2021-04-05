Общество
сегодня, 15:22
Памятник Гагарину в Липецке отреставрируют на этой неделе
2 576
Сотрудник управления главного смотрителя Липецка сегодня на улице Гагарина снимал размеры поврежденных частей памятника.
Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину, который стоит в Липецке на одноименной улице, сейчас представляет весьма плачевное зрелище. Бюст ободран, часть изображений звездного неба и вовсе отсутствует. И если можно предположить, что бюст испортился от времени, то изображения явно повредили вандалы.
Сотрудник управления главного смотрителя сегодня сделал замеры и оценивал масштабы разрушений, он сообщил GOROD48, что к 60-летию первого полета в космос памятник приведут в порядок.
Напомним, памятник Юрию Гагарину в Липецке был установлен десять лет назад, к 50-летию первого полета в космос. И он не раз подвергался нападению вандалов.
Бюст Юрия Гагарина, работы ростовского скульптура Юрия Дементьева, был передан Липецку по проекту «Аллея Российской славы». Десять лет назад было изготовлено по 10 бюстов Юрия Гагарина и Сергея Королёва. Их установили в российских городах, исторически связанных с освоением космоса или созданием космических кораблей. В числе этих городов Липецк, Новосибирск, Курск, Орел, Жуковский, Гагарин, Самара, Курчатов, и т.д.
Сотрудник управления главного смотрителя сегодня сделал замеры и оценивал масштабы разрушений, он сообщил GOROD48, что к 60-летию первого полета в космос памятник приведут в порядок.
Напомним, памятник Юрию Гагарину в Липецке был установлен десять лет назад, к 50-летию первого полета в космос. И он не раз подвергался нападению вандалов.
Бюст Юрия Гагарина, работы ростовского скульптура Юрия Дементьева, был передан Липецку по проекту «Аллея Российской славы». Десять лет назад было изготовлено по 10 бюстов Юрия Гагарина и Сергея Королёва. Их установили в российских городах, исторически связанных с освоением космоса или созданием космических кораблей. В числе этих городов Липецк, Новосибирск, Курск, Орел, Жуковский, Гагарин, Самара, Курчатов, и т.д.
2 576
так же как и...
БСМП