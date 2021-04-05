Общество

сегодня, 15:22

Памятник Гагарину в Липецке отреставрируют на этой неделе

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#памятник #реставрация
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Памятник Гагарину в Липецке отреставрируют на этой неделе

Сотрудник управления главного смотрителя Липецка сегодня на улице Гагарина снимал размеры поврежденных частей памятника.

Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину, который стоит в Липецке на одноименной улице, сейчас представляет весьма плачевное зрелище. Бюст ободран, часть изображений звездного неба и вовсе отсутствует. И если можно предположить, что бюст испортился от времени, то изображения явно повредили вандалы.





Сотрудник управления главного смотрителя сегодня сделал замеры и оценивал масштабы разрушений, он сообщил GOROD48, что к 60-летию первого полета в космос памятник приведут в порядок.

Напомним, памятник Юрию Гагарину в Липецке был установлен десять лет назад, к 50-летию первого полета в космос. И он не раз подвергался нападению вандалов

Бюст Юрия Гагарина, работы ростовского скульптура Юрия Дементьева, был передан Липецку по проекту «Аллея Российской славы». Десять лет назад было изготовлено по 10 бюстов Юрия Гагарина и Сергея Королёва. Их установили в российских городах, исторически связанных с освоением космоса или созданием космических кораблей. В числе этих городов Липецк, Новосибирск, Курск, Орел, Жуковский, Гагарин, Самара, Курчатов, и т.д.
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#памятник #реставрация
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Комментарии (2)

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так же как и...

сегодня, 16:24
... монумент "Родина мать"? За кулиард рублей, и через полгода зацвела )))
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БСМП

сегодня, 16:08
Не вандалы ..а липчанИны...
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