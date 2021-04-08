Происшествия

сегодня, 13:56

«Липецкоблводоканал» простил кражу

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#кража #суд
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«Липецкоблводоканал» простил кражу

Признавшийся в преступлении мужчина до суда возместил ущерб.

Судья мирового суда Становлянского района рассмотрел материалы уголовного дела о краже имущества областного государственного унитарного предприятия «Липецкий областной водоканал». В преступлении признался безработный житель региона.

Как указано в материалах суда, липчанин совершил кражу в начале июня 2020 года. Мужчина приехал на своем автомобиле «ВАЗ 2107» на улицу Центральную в селе Красная Пальна Становлянского района. Там злоумышленник украл водоразборную колонку стоимостью 2814 рублей, которое принадлежит ОГУП «Липецкоблводоканал». О краже сообщили в полицию, сотрудники правоохранительных органов установили вора.

В суде представитель ОГУП «Липецкоблводоканал» просил производство по делу прекратить в связи с примирением с подсудимым, который возместил причинённый ущерб. Подсудимый поддержал ходатайство представителя предприятия.

Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.
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#кража #суд
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