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сегодня, 17:55
В ФАС рассказали о причинах роста цен на топливо в России
Подорожание нефтепродуктов было вызвано в том числе «резким понижением температур окружающей среды», сказано в письме за подписью начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна от 31 марта, сообщают «Известия». Письмо адресовано гендиректору АО «Осколнефтеснаб» Александру Масалитину.
Другими причинами подорожания топлива стали рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них внутри страны, а также в Европе и Азии, указано в письме. Также представитель ФАС указал на снижение предложения топлива на биржевых торгах, соглашение ОПЕК+ и на рост мировых цен на черное золото. Кроме того, в 2020 году цена нефтепродуктов имела высокую волатильность в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечено в документе.
«Практически со всем, что оговорено в ответном письме ФАС, мы не согласны, и большинство их доводов у нас вызывает удивление. В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке», — заявил «Известиям» Александр Масалитин.
Он добавил, что сегодня из-за роста оптовых цен на бензин многие независимые АЗС вынуждены работать в убыток, и есть риск их разорения. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), с 11 января по 24 марта 2021 года оптовая цена на АИ-92 выросла на 8,5% до 53,9 тыс. рублей за тонну, сказано в письме ФАС. АИ-95 подорожал 9,1% до 55,7 тыс. рублей за тонну, дизельное топливо — на 10,2% до 49,5 тыс., сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на 42% до 33,2 тыс., указал представитель службы.
В ФАС отметили, что для стабилизации ситуации на топливном рынке ведомство направило в адрес нефтегазовых компаний рекомендации о повышении объемов производства и реализации топлива на внутреннем рынке, а также поручило своим территориальным управлениям усилить контроль за ценами. На дополнительные вопросы о влиянии низких температур на стоимость топлива в ведомстве не ответили.
Ранее ФАС и Минэнерго выпустили совместный приказ об увеличении минимальных величин продаж нефтепродуктов на биржевых торгах по автомобильному бензину с 10 % до 11 %, по дизельному топливу — с 6 % до 7,5 % от месячного объема производства. Мера позволила нарастить объем предложения на внутреннем рынке, что стабилизировало ситуацию и в моменте приостановило рост оптовых цен, добавили в ФАС. Недавно сообщалось, что кабмин изучает возможность увеличения норматива продажи бензина на бирже до 15%.
Другими причинами подорожания топлива стали рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них внутри страны, а также в Европе и Азии, указано в письме. Также представитель ФАС указал на снижение предложения топлива на биржевых торгах, соглашение ОПЕК+ и на рост мировых цен на черное золото. Кроме того, в 2020 году цена нефтепродуктов имела высокую волатильность в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечено в документе.
«Практически со всем, что оговорено в ответном письме ФАС, мы не согласны, и большинство их доводов у нас вызывает удивление. В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке», — заявил «Известиям» Александр Масалитин.
Он добавил, что сегодня из-за роста оптовых цен на бензин многие независимые АЗС вынуждены работать в убыток, и есть риск их разорения. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), с 11 января по 24 марта 2021 года оптовая цена на АИ-92 выросла на 8,5% до 53,9 тыс. рублей за тонну, сказано в письме ФАС. АИ-95 подорожал 9,1% до 55,7 тыс. рублей за тонну, дизельное топливо — на 10,2% до 49,5 тыс., сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на 42% до 33,2 тыс., указал представитель службы.
В ФАС отметили, что для стабилизации ситуации на топливном рынке ведомство направило в адрес нефтегазовых компаний рекомендации о повышении объемов производства и реализации топлива на внутреннем рынке, а также поручило своим территориальным управлениям усилить контроль за ценами. На дополнительные вопросы о влиянии низких температур на стоимость топлива в ведомстве не ответили.
Ранее ФАС и Минэнерго выпустили совместный приказ об увеличении минимальных величин продаж нефтепродуктов на биржевых торгах по автомобильному бензину с 10 % до 11 %, по дизельному топливу — с 6 % до 7,5 % от месячного объема производства. Мера позволила нарастить объем предложения на внутреннем рынке, что стабилизировало ситуацию и в моменте приостановило рост оптовых цен, добавили в ФАС. Недавно сообщалось, что кабмин изучает возможность увеличения норматива продажи бензина на бирже до 15%.
КОМДИВ