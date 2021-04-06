Ельчанка показала в магазине пачку денег и ее обокрали на улице

Задержана 40-летняя зломушленница.

31 марта в Ельце из сумки 56-летней женщины украли 104 000 рублей. Деньги ельчанка сняла с банковского счета для похорон родственника и неосторожно показала их при оплате покупок в магазине.



На днях елецкие полицейские задержали подозреваемую в краже - 40-летнюю жительницу города.



- Злоумышленница заметила, как женщина расплачивалась, доставая деньги из пачки купюр. Когда потерпевшая вышла из магазина, подозреваемая пошла за ней и незаметно вытащила из сумки все деньги. Похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

