Общество
сегодня, 09:27
Наступило 62-ое февраля…
Весенний снег снова припорошил Липецк.
Утром многие липчане удивились: на календаре 3 апреля, а на улице снег. Погода продолжает преподносить сюрпризы в виде весеннего снега. Последний раз зима напоминала о себе липчанам 23 марта. Липчане надеются, что 3 апреля станет прощанием с зимой, и публикуют фото апрельского снега.
Комментарии (14)
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Виктор 2-28-14
чушь.собачья
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