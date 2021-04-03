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сегодня, 09:27

Наступило 62-ое февраля…

14 1929
#соцсети #зима #снег
3

Весенний снег снова припорошил Липецк.

Утром многие липчане удивились: на календаре 3 апреля, а на улице снег. Погода продолжает преподносить сюрпризы в виде весеннего снега. Последний раз зима напоминала о себе липчанам 23 марта. Липчане надеются, что 3 апреля станет прощанием с зимой, и публикуют фото апрельского снега.











14 1929
#соцсети #зима #снег
3

Комментарии (14)

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Виктор 2-28-14

сегодня, 13:52
Омар Хайям в веках покажет путь Но трудно,почему-то не свернуть Наверно, трудно всем за ним идти Пустынный путь? А может в заперти?
ответить

чушь.собачья

сегодня, 11:32
Денис, невежество у тебя в голове. Депрессия - это вполне себе болезнь, как гипертония или диабет. При чем тут "должно быть"?
ответить

В нашем крае

сегодня, 11:01
Дача,все отвратительное,даже погода.Бежать отсюда надо.
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Денис

сегодня, 10:26
Дача, депрессия у Вас в голове. При любой погоде должно быть хорошее настроение. Вот у меня так.
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Дача

сегодня, 10:22
Выходной пропал вместе с планами на уборку участка; когда на работе, то светит ярко солнце, птички поют, как выходной, то депрессивная погода. Только для тюленей хорошо, разочарование очередное
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=Гость=

сегодня, 10:17
И февраль не кончится до тех пор, пока мне не принесут полной корзины подснежников! ©
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Васисуалий Лоханкин

сегодня, 10:11
Нашло 76 мартобря!
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Конёк-Горбунок

сегодня, 09:56
Все на коньки!
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лыжник

сегодня, 09:51
все на лыжи!
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Порядок

сегодня, 09:43
Лучше чем пыль от транспорта.
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