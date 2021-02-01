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В России запретят звуковую рекламу на жилых домах

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#реклама

Законопроект Астраханской областной Думы предлагает дополнить закон «О рекламе» нормами о запрете ее распространения с использованием оборудования, монтируемого на стенах, крышах и иных элементах зданий или вне их. 

По мнению авторов документа, отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям. Она становится навязчивой и отрицательно влияет на условия работы и досуг граждан. 

Как выяснили «Известия», в правительстве РФ инициативу поддержали, но с оговорками. 

«Законопроект требует доработки в части определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования, и (или) расстояния до жилых домов, которое позволило бы исключить негативное влияние непрерывного воспроизведения рекламы», — говорится в официальном отзыве кабмина, который имеется в распоряжении «Известий». 

Также в правительстве уточнили, что из законопроекта необходимо исключить слова «или вне их» — такой запрет приведет к невозможности использования звуковой рекламы с помощью переносимых устройств, что представляется чрезмерным. 
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#реклама

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