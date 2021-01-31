Под Липецком двое мужчин спилили 15-метровый дуб

Дерево они намеревались продать.

16 января в полицию поступило сообщение о том, что в одной из лесополос Липецкого района незаконно срубили пятнадцатиметровый дуб диаметром 65 сантиметров. Злоумышленники распилили дерево на чурбаки.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Липецкому району установлены и задержаны предполагаемые участники преступления – 31-летний и 22-летний жители Липецкого района. Выяснилось, что спиленное дерево они планировали продать. Причиненный государству ущерб составил более трех тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», максимальная санкция которой – до четырех лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.