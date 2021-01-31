Происшествия

сегодня, 09:44

Под Липецком двое мужчин спилили 15-метровый дуб

10 1811
#браконьерство
Под Липецком двое мужчин спилили 15-метровый дуб

Дерево они намеревались продать.

16 января в полицию поступило сообщение о том, что в одной из лесополос Липецкого района незаконно срубили пятнадцатиметровый дуб диаметром 65 сантиметров. Злоумышленники распилили дерево на чурбаки.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Липецкому району установлены и задержаны предполагаемые участники преступления – 31-летний и 22-летний жители Липецкого района. Выяснилось, что спиленное дерево они планировали продать. Причиненный государству ущерб составил более трех тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области. 

Возбуждено уголовное дело  по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», максимальная санкция которой – до четырех лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемым  избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
10 1811
#браконьерство

Комментарии (10)

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гость

11 минут назад
а тайгу, видимо, в соответствии с законом вырубают
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Dp.48

13 минут назад
А то что на силикатном продолжают вырубать сосны сотнями штук это не кто не видит...
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Перри Мейсон

16 минут назад
В "цивилизованных странах" присели бы лет на 15
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Васян

24 минуты назад
Быдло тупое, надо было их спилить
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Сергей 13

30 минут назад
Дубины, не ёлок,а сосен,ими уже деревни зарастают,и поля.А то,что тайгу в космических масштабах вырубают, президент ни разу не виноват.
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Липчанка

33 минуты назад
Жалко ,ведь могло это дерево век простоять,если бы ни эти уроды.Деньги нужны, идите улицы убирать,а то работы в городе нет.
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Дубины

46 минут назад
А потом у них президент виноват. А сколько ёлок порубили и все на мусорке лежат через неделю. Быдло !
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Оленевод

48 минут назад
За спиленный дуб 4 года, а за убийство человека 6. Законы, однако
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Animal planet.

сегодня, 10:25
Нужно было их на месте прикончить,или сделать с ними тоже самое,что они сделали с деревом. Биомусор. Всю природу истребили.
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дед

сегодня, 10:24
Дубы,получат по полной за дубы!))))
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