Происшествия
сегодня, 09:44
Под Липецком двое мужчин спилили 15-метровый дуб
10 1811
Дерево они намеревались продать.
16 января в полицию поступило сообщение о том, что в одной из лесополос Липецкого района незаконно срубили пятнадцатиметровый дуб диаметром 65 сантиметров. Злоумышленники распилили дерево на чурбаки.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Липецкому району установлены и задержаны предполагаемые участники преступления – 31-летний и 22-летний жители Липецкого района. Выяснилось, что спиленное дерево они планировали продать. Причиненный государству ущерб составил более трех тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», максимальная санкция которой – до четырех лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Липецкому району установлены и задержаны предполагаемые участники преступления – 31-летний и 22-летний жители Липецкого района. Выяснилось, что спиленное дерево они планировали продать. Причиненный государству ущерб составил более трех тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», максимальная санкция которой – до четырех лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
10 1811
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