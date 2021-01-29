Ветка обошлась «управляшке» в 92`954 рубля

Она упала на припаркованный во дворе автомобиль.

Судебная коллегия Липецкого областного суда рассмотрела протест на решение Советского районного суда, где владельцу автомобиля присудили выплату за повреждение транспорта. С выводами первой инстанции не согласились в ООО «Управляющая компания «Комфорт-Л», которую признали ответственной за причинение ущерба.



Как указано в материалах суда, в ночь с 5 на 6 марта 2020 года автомобиль «Лада Гранта» был припаркован возле дома №52 по улице Космонавтов. На автомобиль упала ветка дерева. Владелец легковушки предъявил иск к коммунальщикам и коммуникационным компаниям на 98 340 рублей - стоимость ремонта и оценки повреждений, расходы по судебным издержкам. Никто из них не признал себя ответственным за повреждение машины.



Суд признал надлежащим ответчиком ООО «Управляющая компания «Комфорт-Л» и взыскал с компании 92 954 рубля. Представители «управляшки» иск не признали, ссылаясь на то, что настоящий виновник произошедшего — управление главного смотрителя, которое плохо занимается благоустройством. Для того, чтобы выяснить, кто же должен отвечать ветку, пришлось составлять акт обследования территории. Стороны дела встретились возле дома и выяснили, что дерево, с которого упала ветка, растет в 12,3 м от стены здания. А это — зона ответственности «управляшки», придомовая территории, зафиксированная в кадастровых документах.



Суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. «Управляшке» придется возмещать ущерб.