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Демонтаж новогодних ёлок начнется 8 февраля

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#новый год #иллюминация
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Демонтаж новогодних ёлок начнется 8 февраля

Ожидается, что на уборку праздничных украшений уйдет около недели.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, городские новогодние ёлки начнут разбирать 8 февраля. Ожидается, что демонтаж праздничного убранства — деревьев и иллюминации - продлится около недели.

Напомним, Липецк практически полностью украсили к празднику еще в середине декабря, а начали еще в ноябре. Гирлянды на главной городской ёлке на площади Петра Великого зажгли 13 декабря. Вместе с ней праздничными огнями засиял весь город. 
1 320
#новый год #иллюминация
2

Комментарии (1)

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Директор Цирка

57 минут назад
Да ладно уж пусть до 8 марта постоят)))
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