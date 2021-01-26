Общество
сегодня, 14:21
Демонтаж новогодних ёлок начнется 8 февраля
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Ожидается, что на уборку праздничных украшений уйдет около недели.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, городские новогодние ёлки начнут разбирать 8 февраля. Ожидается, что демонтаж праздничного убранства — деревьев и иллюминации - продлится около недели.
Напомним, Липецк практически полностью украсили к празднику еще в середине декабря, а начали еще в ноябре. Гирлянды на главной городской ёлке на площади Петра Великого зажгли 13 декабря. Вместе с ней праздничными огнями засиял весь город.
Напомним, Липецк практически полностью украсили к празднику еще в середине декабря, а начали еще в ноябре. Гирлянды на главной городской ёлке на площади Петра Великого зажгли 13 декабря. Вместе с ней праздничными огнями засиял весь город.
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Директор Цирка