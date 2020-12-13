В Липецке зажгли главную городскую ёлку

и включили иллюминацию на всех установленных в областном центре новогодних деревьях.

Зажечь главную ёлку города в Липецке доверили маленькой девочке - подопечной благотворительного фонда, которая с рождения страдает ДЦП и другими заболеваниями. «Включить» главную городскую ёлку было заветным желанием ребёнка.Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, девочка повесила последний шар на ёлку на площади Петра Великого и вместе с главой города Евгенией Уваркиной, Дедом Морозом и Снегурочкой зажгла новогодние огни на главной городской ёлке, а также дала старт включению иллюминации на всех установленных в областном центре новогодних деревьях.После того, как Дед Мороз ударил посохом, ель засияла тысячами огней, следом включилась иллюминация новогодних красавиц в микрорайоне Университетский, на площади Константиновой, перед Областным центром культуры, народного творчества и кино, в 15-м микрорайоне, в районах Силикатный и Сокол, а также в липецких парках.