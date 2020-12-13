Общество

56 минут назад

В Липецке зажгли главную городскую ёлку

10 747
#ёлка #Новый год
2
В Липецке зажгли главную городскую ёлку

и включили иллюминацию на всех установленных в областном центре новогодних деревьях.

Зажечь главную ёлку города в Липецке доверили маленькой девочке - подопечной благотворительного фонда, которая с рождения страдает ДЦП и другими заболеваниями. «Включить» главную городскую ёлку было заветным желанием ребёнка.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, девочка повесила последний шар на ёлку на площади Петра Великого и вместе с главой города Евгенией Уваркиной, Дедом Морозом и Снегурочкой зажгла новогодние огни на главной городской ёлке, а также дала старт включению иллюминации на всех установленных в областном центре новогодних деревьях.

После того, как Дед Мороз ударил посохом, ель засияла тысячами огней, следом включилась иллюминация новогодних красавиц в микрорайоне Университетский, на площади Константиновой, перед Областным центром культуры, народного творчества и кино, в 15-м микрорайоне, в районах Силикатный и Сокол, а также в липецких парках.

Фото -  lipetskcity. ru

10 747
#ёлка #Новый год
2

Комментарии (10)

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12

17 минут назад
Денис, Аделоида ... (с) БГ
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Денис

24 минуты назад
Чета звезда какая-то странная
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Возмущенный Липчанин

24 минуты назад
А почему видео сюда не выложили с Евгенией Юрьевной и девочкой Машей и тем самым лишив нас удовольствия ?!
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мажор

26 минут назад
Для бюджетников самое то.
ответить

Котэ

29 минут назад
Кушать всё равно нечего...
ответить

Опять

40 минут назад
Массонские треугольники
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К

41 минуту назад
Красивая елочка ,молодцы
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Нет снега

42 минуты назад
нет и НГ!
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Удмурт с Пномпеня

44 минуты назад
Срамота!Это не елка,—эт пирамида какая тэ югипетская!)))
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Трусиля

47 минут назад
А где смотрящие за социальной дистанцией ? Штрафы санкции на готове ?
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