Происшествия
30 минут назад
Дело о смертельном ДТП на Октябрьском мосту дошло до суда
32-летнему водителю «Субару» грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 5 октября минувшего года около 8:50 на Октябрьском мосту на пешеходном переходе у остановки «Село Сырское» напротив дома №246 на улице Индустриальная автомобиль «Субару Форестер» под управлением 32-летнего водителя сбил мужчину, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. От удара он получил сочетанную травму и в течение 10-12 минут после этого умер - смерть наступила ещё до прибытия «Скорой помощи».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по факту этого ДТП в суд уже направлено уголовное дело части З статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В ходе следствия было установлено, что автомобиль «Субару» в момент ДТП был исправен. Водитель, двигаясь со стороны улицы Катукова в направлении улицы Краснозаводской, превысил скорость — она была 74 км/ч вместо положенных в населённом пункте 60 км/ч, и не учёл метеорологические условия — яркое ослепляющее солнце. Кроме того, он въехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.
Водитель свою вину полностью признал и в содеянном чистосердечно раскаялся.
Теперь ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по факту этого ДТП в суд уже направлено уголовное дело части З статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В ходе следствия было установлено, что автомобиль «Субару» в момент ДТП был исправен. Водитель, двигаясь со стороны улицы Катукова в направлении улицы Краснозаводской, превысил скорость — она была 74 км/ч вместо положенных в населённом пункте 60 км/ч, и не учёл метеорологические условия — яркое ослепляющее солнце. Кроме того, он въехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.
Водитель свою вину полностью признал и в содеянном чистосердечно раскаялся.
Теперь ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Прохожий