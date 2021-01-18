Происшествия

30 минут назад

Дело о смертельном ДТП на Октябрьском мосту дошло до суда

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#ДТП
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Дело о смертельном ДТП на Октябрьском мосту дошло до суда

32-летнему водителю «Субару» грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 5 октября минувшего года около 8:50 на Октябрьском мосту на пешеходном переходе у остановки «Село Сырское» напротив дома №246 на улице Индустриальная автомобиль «Субару Форестер» под управлением 32-летнего водителя сбил мужчину, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. От удара он получил сочетанную травму и в течение 10-12 минут после этого умер - смерть наступила ещё до прибытия «Скорой помощи».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по факту этого ДТП в суд уже направлено уголовное дело части З статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе следствия было установлено, что автомобиль «Субару» в момент ДТП был исправен. Водитель, двигаясь со стороны улицы Катукова в направлении улицы Краснозаводской, превысил скорость — она была 74 км/ч вместо положенных в населённом пункте 60 км/ч, и не учёл метеорологические условия — яркое ослепляющее солнце. Кроме того, он въехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Водитель свою вину полностью признал и в содеянном чистосердечно раскаялся.

Теперь ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
1 912
#ДТП
2

Комментарии (1)

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Прохожий

12 минут назад
Раскаялся, когда прижало. Нет человека и что думал, когда летел. Никаких смягчений после таких покаяний.
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