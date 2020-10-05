Происшествия
сегодня, 09:31
Понедельник начался с трагедии: на Октябрьском мосту погиб мужчина
Легковой автомобиль сбил его на пешеходном переходе.
Сегодня утром в Липецке на пешеходном переходе у остановки «Село Сырское» автомобиль «Субару» насмерть сбил мужчину.
По предварительной версии, мужчина переходил дорогу на зелёный сигнал светофора, когда его сбил автомобиль. От удара он получил открытую черепно-мозговую травму и умер до прибытия «скорой помощи».
По предварительной версии, мужчина переходил дорогу на зелёный сигнал светофора, когда его сбил автомобиль. От удара он получил открытую черепно-мозговую травму и умер до прибытия «скорой помощи».
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Кристина
Перри Мейсон
ОЛЬГА
вв
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Липчанин
сил семье
Дело не в светофоре