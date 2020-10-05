Понедельник начался с трагедии: на Октябрьском мосту погиб мужчина

Легковой автомобиль сбил его на пешеходном переходе.

Сегодня утром в Липецке на пешеходном переходе у остановки «Село Сырское» автомобиль «Субару» насмерть сбил мужчину.По предварительной версии, мужчина переходил дорогу на зелёный сигнал светофора, когда его сбил автомобиль. От удара он получил открытую черепно-мозговую травму и умер до прибытия «скорой помощи».