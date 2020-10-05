Происшествия

сегодня, 09:31

Понедельник начался с трагедии: на Октябрьском мосту погиб мужчина

21 5890
#авария #ДТП
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Понедельник начался с трагедии: на Октябрьском мосту погиб мужчина

Легковой автомобиль сбил его на пешеходном переходе.

Сегодня утром в Липецке на пешеходном переходе у остановки «Село Сырское» автомобиль «Субару» насмерть сбил мужчину.

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По предварительной версии, мужчина переходил дорогу на зелёный сигнал светофора, когда его сбил автомобиль. От удара он получил открытую черепно-мозговую травму и умер до прибытия «скорой помощи».
21 5890
#авария #ДТП
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Комментарии (21)

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Гостья

8 минут назад
Это очень страшно. Но наша жизнь порою в наших руках. Нельзя переходить дорогу не убедившись, что она свободна. Сколько водителей несётся на желтый свет, а частенько и на красный. И потом машина это техника, а не человек. Который может мгновенно остановиться. Нерадивых водителей очень много и люди от них страдают. Но есть повод задуматься. Дамы с телефонами через дорогу это уже норма. Им все равно. Заткнули уши отвернули взгляд и чешут через проезжую часть, а рядом еще может бежать ребенок без присмотра. Виноваты и те и другие, к сожалению. К данной ситуации это отношение не имеет.
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111

25 минут назад
Кристина, не передергивайте. Виноват ВОДЯТЕЛ, но если бы пешеход увидел, что переходя дорогу на зеленый в него летит идиот, то он был бы сейчас ЖИВ.
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Кристина

34 минуты назад
вв, короче по твоему виноват погибший.
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Перри Мейсон

41 минуту назад
быдлоград, "цивилизоаанвх странах пешеход на переходе, в отличии от водителя с медсправкой, имеет полное право быть слепым, глухим и слабовилчшим." Это если он негр...
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ОЛЬГА

41 минуту назад
Я с вами полностью согласна! У меня нет машины! Но меня всегда возмущает как некоторые переходят дорогу!водителей жалко!
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вв

41 минуту назад
понедельник и пятница ....такое часто происходит
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вв

42 минуты назад
ББ .....ХОТЬ ЗЕЛЕНЫЙ ...ХОТЬ КРАСНЫЙ .....ПОВЕРНИ ГОЛОВУ .....КИТАЙСКИЕ САМОСВАЛЫ ВООБЩЕ ЧАСТО ТОРМАЗА ПРОПОДАЮТ .....НО ГОНЯЮТ ХОТЯ ВСЕ ПРО ЭТО ЗНАЮТ .....ДА И НАРКОМАНОВ ХВАТАЕТ .....А ЖИЗНЬ НЕ ВЕРНЕШЬ
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Липчанин

50 минут назад
Подонок уже и номер снял
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сил семье

53 минуты назад
Как то пережить эту горе ... вот утром встал в хорошем настроении, выпил кофе и идёшь спокойно по своим делам, напомни а гости к внуку, НО какая то мразь на ведре с гайками решает твою судьбу по другому.страшно!
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Дело не в светофоре

54 минуты назад
бб, а в том, чтобы проявить должную осмотрительность. Я пешеход и, переходя улицу, не важно на зеленый свет или по зебре, всегда смотрю по сторонам, и детям стараюсь это привить. Водитель, может быть сто раз виноват, но человека это не вернёт, пусть он был хоть тысячу раз прав...
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