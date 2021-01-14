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сегодня, 09:31

В Липецке ожидается гололед

1 742
#гололед
1
В Липецке ожидается гололед
 В ближайший час с сохранением в течение дня 14 января ожидается гололед. Об этом предупреждает управление по делам ГО и ЧС Липецка.
1 742
#гололед
1

Комментарии (1)

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Гость

50 минут назад
Вранье, зимой гололеда не бывает!!!
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