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сегодня, 10:14

Вечера встречи выпускников вряд ли состоятся в липецких школах

7 983
#выпускники #вечер встречи #школа #коронавирус
Вечера встречи выпускников вряд ли состоятся в липецких школах

В регионе по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий. Но последнее слово в этом вопросе за оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в Липецкой области.

По сложившейся в России традиции выпускники встречаются в школах в первую субботу февраля. Существует много гипотез возникновения этого праздника. По одной из них в России традиция сложилась на опыте Царскосельского лицея в XVIII веке. Только тогда встречи выпускников проходили 19 октября, когда начинались занятий нового набора лицеистов. Выпускники как бы передавали эстафету новичкам. Теперь выпускники навещают школы в феврале, когда у студентов идут каникулы после зимней сессии.

Многовековая традиция рискует прерваться в 2021 году. Причина всем понятна — неутихающая пандемия COVID-19. Разрешат ли выпускникам школ встретиться в родных пенатах? Корреспонденты GOROD48 задали этот вопрос представителям власти. Спойлер: вечера встречи выпускников в 2021 году крайне маловероятны.

- Решение о проведении вечера встречи выпускников принимают отделы образования и школы. Оно зависит от рекомендаций санитарных врачей, - сообщили GOROD48 в управлении образования и науки Липецкой области.

- Кто же разрешит их проведение, если в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий? - задали риторический вопрос в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Если какая-то школа все же решит устроить вечер встречи выпускников, то со стороны контролирующих органов должны быть санкции. Мы со своей стороны вносим предложения по ужесточению или смягчению ограничений. Конечное решение принимает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Липецкой области.

Следующее заседание оперштаба назначено на четверг, 14 января. Будет ли на встрече обсуждаться вопрос организации встреч в школах, пока неизвестно. Вместе с этим, накануне глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. Санитарные врачи отмечают стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения. По данным Анны Поповой, заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 22 регионах России, в 61 регионе ситуация стабилизируется. Еще в двух субъектах с малой численностью населения отмечается продолжение роста, уточняют «Известия».

По последним данным сайта «Стопкоронавирус.рф» в Липецкой области выявлен 18 021 случай COVID-19. 13 151 пациент выздоровел, 306 человек с подтвержденным диагнозом скончались.

7 983
#выпускники #вечер встречи #школа #коронавирус

Комментарии (7)

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Одноклассники

16 минут назад
Вся выпускная интелихенция соберется в пивбарах
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да уж

31 минуту назад
вне стен школ,плиз.
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Логика

33 минуты назад
Кто захочет и кому надо будет, те встретятся.
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ненавистник

59 минут назад
задолбали со своим вирусом заняться больше нечем заседатели
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.

сегодня, 10:44
В смысле, "вряд ли"? О каких вечерах встречи вообще может быть речь? Обалдели в конец.
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Пипецк

сегодня, 10:21
А кто на них ходит то... О росте цен бы лучше заседали, а они о пьянках.
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Интернетный вандал

сегодня, 10:19
Про выпускные также писали
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