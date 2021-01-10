Погода в Липецке

37 минут назад

В Липецкую область возвращаются зимние морозы

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#мороз
В Липецкую область возвращаются зимние морозы

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов мороза, днем будет от 4 до 9 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 9 до 11 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза. 

День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза.  
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#мороз

Комментарии (1)

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Эх

6 минут назад
Эти бы морозы на новогодние праздники!
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