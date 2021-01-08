Происшествия

17 минут назад

К делу о спиленном кресте подключилась полиция

1 248
#вандализм #хулиганство
К делу о спиленном кресте подключилась полиция

Сегодня в Усмани вандалы уничтожили памятный знак в Усмани.

После обнаружения спиленного памятного креста казаки обратились в полицию, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

- Заявление было подано в ОМВД России по Усманскому району, - уточнили в пресс-службе ведомства. - На данный момент проводится проверка. Уточняются все обстоятельства в связи с происшествием.

Напомним, что 8 января в Усмани неизвестные спилили поклонный крест, установленный шесть лет назад в память о событиях первой половины XVII века.

- Друзья! Дорогие участники группы! У нас ЧП! Памятный крест, установленный в 2014 году на месте событий 1633 года, <...>, варварски срезан, - пишет сообщество Казачий фестиваль «Татарский Вал».

Там же прикреплено обращение атамана станицы Усманской Елецкого казачьего округа Всевеликого войска Донского есаула Виталия Киселева. Казак на видеозаписи говорит вандалу: "Ты будешь жить с этим до конца твоих дней. Самое лучшее, что ты можешь сделать, прийти с покаянной. Это хоть немного облегчит твою без того незавидную участь".
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#вандализм #хулиганство

Комментарии (1)

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гость

4 минуты назад
Пусть сначала покажут разрешение на установку , а потом подключают хоть полицию ,хоть милицию.
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