Коронавирус

46 минут назад

Из 170 новых случаев коронавирусной инфекции 60 выявлены в Липецке

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#коронавирус
Из 170 новых случаев коронавирусной инфекции 60 выявлены в Липецке

В больницах находятся 1366 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

За последние сутки в Липецкой области  подтверждены 170 случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщает областной оперштаб, 60 из них выявлены в Липецке. В Ельце зарегистрирован 21 новый случай заболевания, 28 случаев выявлены в Грязинском районе. В Задонском районе зарегистрированы 22 случая заболевания, 11 — пришлись на Хлевенский район. Восемь заболевших выявлены в Воловском районе, по пять — в Краснинском и Лев-Толстовском районах. Четыре человека заболели в Добринском районе, по два — в Липецком, Становлянском и Тербунском районах. 

Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 16855 случаев новой коронавирусной инфекции, 12592 человека выздоровели, 275 человек умерли. 3988 — на лечении. В больницах области находятся 1366 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2622 пациента с лёгкой формой COVID-19.
515
#коронавирус

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