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25 минут назад
В Белгороде бесплатно раздают медицинские маски в общественном транспорте
Защитные медицинские маски раздают бесплатно в белгородском общественном транспорте.
Медицинские маски бесплатно выдают всем пассажирам в белгородском общественном транспорте, - передает ГТРК Белгород.
Во время новогодних праздников водители общественного транспорта выдают маски бесплатно. На смену каждому из них выдается 100 масок.
В общей сложности белгородские власти выделили 1,1 миллион медицинских масок, - сообщает деловой портал Гудвилл Онлайн.
За минувшие сутки в Белгородской области коронавирус подтвердился у 190 человек. Общее число заболевших составило 22 007.
Скончались еще 4 человека. Всего в регионе умерли 262 жителя области, - сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Во время новогодних праздников водители общественного транспорта выдают маски бесплатно. На смену каждому из них выдается 100 масок.
В общей сложности белгородские власти выделили 1,1 миллион медицинских масок, - сообщает деловой портал Гудвилл Онлайн.
За минувшие сутки в Белгородской области коронавирус подтвердился у 190 человек. Общее число заболевших составило 22 007.
Скончались еще 4 человека. Всего в регионе умерли 262 жителя области, - сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.