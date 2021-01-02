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25 минут назад

В Белгороде бесплатно раздают медицинские маски в общественном транспорте

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#маски #коронавирус #Белгород
В Белгороде бесплатно раздают медицинские маски в общественном транспорте

Защитные медицинские маски раздают бесплатно в белгородском общественном транспорте.

Медицинские маски бесплатно выдают всем пассажирам в белгородском общественном транспорте, - передает ГТРК Белгород.

Во время новогодних праздников водители общественного транспорта выдают маски бесплатно. На смену каждому из них выдается 100 масок.

В общей сложности белгородские власти выделили 1,1 миллион медицинских масок, - сообщает деловой портал Гудвилл Онлайн.

За минувшие сутки в Белгородской области коронавирус подтвердился у 190 человек. Общее число заболевших составило 22 007.

Скончались еще 4 человека. Всего в регионе умерли 262 жителя области, - сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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#маски #коронавирус #Белгород

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