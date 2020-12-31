Новый год начнется потепления до +3, тумана и гололеда

В ближайшие трое суток погода останется очень теплой, «плюсовые» значения будут отмечаться и ночью, и днем, местами пройдут небольшие дождь и мокрый снег, местами будет туман, возможен гололед, 2 января осадки станут более интенсивными. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие мокрый снег и дождь, ночью ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, слабые мокрый снег и дождь, ночью - туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.



День 1 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 31 градус мороза.

