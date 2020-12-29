На карантине остаются 4 школы и 3 детских сада

3606 детей находятся на дистанционном обучении.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 29 декабря в Липецкой области полностью закрыты на карантин по ОРВИ 4 школы - по одной школе в Становлянском, Хлевенском, Тербунском и Краснинском районах. В общей сложности в них переведены на дистанционное обучение 1175 человек.



Кроме того, на карантине 120 классов в 22 школах - в них 2431 ученик находится на дистанционном обучении.



Закрыты 3 детских сада: два в Лебедянском районе и один в Задонском районе. Дома находятся 82 ребёнка.