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На карантине остаются 4 школы и 3 детских сада

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#карантин #ОРВИ
На карантине остаются 4 школы и 3 детских сада

3606 детей находятся на дистанционном обучении.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 29 декабря в Липецкой области полностью закрыты на карантин по ОРВИ 4 школы - по одной школе в Становлянском, Хлевенском, Тербунском и Краснинском районах. В общей сложности в них переведены на дистанционное обучение 1175 человек.

Кроме того, на карантине 120 классов в 22 школах - в них 2431 ученик находится на дистанционном обучении.

Закрыты 3 детских сада: два в Лебедянском районе и один в Задонском районе. Дома находятся 82 ребёнка.
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#карантин #ОРВИ

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