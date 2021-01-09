Три поросенка. Современная сказка

Жили были 3 поросенка. Все по стандартной схеме - закончили школу, отучились в институте и пошли работать. Завели семьи. Встал у них вопрос с жильем. Подзаработали немного денег и решили как-то этот вопрос решать. В квартирах им жить не хотелось. Мало места, нет собственного двора, шум. Решили они себе дома строить.

Ниф-ниф и его деревянный сарай.

Ниф-ниф решил с бетонным фундаментом и выбором подрядчика не заморачиваться. Нашел «шабашников», они ему «отвечали», что сделают быстро и дешево. Сделали фундамент на «курьих ножках». На винтовых сваях то бишь. Сделали за 1 день буквально. Собрали на него каркас из сырых палок. За неделю дом под крышей стоял. Денег хватило и дом построить, и еще новоселье отгулять. Кредитов никаких не брал при этом. Коллекторов не боялся. Ниф-Ниф был очень горд, что за 2 недели построил «ДОМ», зато не «долгострой» на полжизни. Тем временем зима наступила, начал Ниф-Ниф замерзать в деревянном сарае. Решил позвонить «шабашникам», но абонент уже недоступен.

Нуф-Нуф и его дом от «опытного блогера-строителя».

Нуф-нуф старался следовать современным тенденциям. Мясо не ел, за экологичность материалов «топил». Смотрел много роликов в «Ютубе» по строительству домов. Понравился ему ролик от «опытного блогера-строителя». Решил он строить себе такой дом. Отлил фундамент, закупил материал. «Опытный блогер-строитель» начал дом собирать. Собрал дом, накрыл крышей, и стал ждать, пока дом у него усядется. Сказали ему, что минимум год надо ждать. Закручинился он и на вторую работу устроился. Он-то думал, что быстро построится, а тут снова жилье снимать. Решил жить в недострое. А в доме холодно, окна-двери пленкой целлофановой затянуты. Тем временем зима наступила, начал Нуф-Нуф замерзать в экологичном доме. Решил позвонить «опытному блогеру-строителю», так сказать предъявить претензию. Но «опытный блогер-строитель» ответил, что он вовсе и не строитель, а уже дизайнер. И помочь он ничем не может.

Наф-наф и договор со строительной компаний.

Наф-наф себе решил построить дом через строительную компанию. Долго выбирал, наконец заключил договор на строительство жилого дома. Строительная компания копала котлован, заливала фундамент - чтобы все по ГОСТу. Закупкой и доставкой кирпича занималась строительная компания. Через 4 месяца Наф-Наф справил новоселье. В доме было тепло и уютно. А братья Нуф-Нуф и Ниф-Ниф переехали к нему до следующего строительного сезона, что-бы по весне заказать себя дома тоже в строительной компании и построить именно «жилой дом».

Мораль здесь такова.

Все дома хороши, когда они построены профессионалами своего дела. Ну не будьте как Нуф-Нуф и Ниф-Ниф. Не видитесь на цену «шабашников» и блогеров-строителей. Свои деньги вкладывайте с умом.

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