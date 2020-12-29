Бизнес

38 минут назад

Более тысячи липчан пользуются мобильным приложением ФКР48

223
#фкр
Более тысячи липчан пользуются мобильным приложением ФКР48

Связаться с фондом капремонта Липецкой области, а также оплатить взносы, в том числе во время новогодних праздников, поможет мобильное приложение ФКР48.

Приложение было запущено в конце сентября. На данный момент число его пользователей – более тысячи. Оно доступно в Google Play и в App Store. Что найти и скачать приложение, в поисковой строке App Store и Google Play необходимо написать «ФКР48».

Приложение Фонда – это центр обслуживания онлайн. Пользователь может оплатить взносы без комиссии, оставить обращение, заказать справку об отсутствии задолженности для совершения сделок с недвижимостью. Для всего этого нужен только гаджет.

Если у пользователя есть «Личный кабинет» на официальном сайте Фонда капитального ремонта, регистрация не требуется. Соответствующие логин и пароль нужно ввести в строки «Логин» и «Пароль» в приложении на странице входа.

Если у пользователя нет «Личного кабинета» на сайте ФКР зарегистрироваться можно с помощью электронной почты или по смс.

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223
#фкр

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