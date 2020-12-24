Пациента психоневрологической больницы нашли

Его обнаружили недалеко от больницы в Плеханово.

Напомним, 22 декабря из Липецкой областной психоневрологической больницы ушёл 30-летний пациент. Вчера его объявили в розыск.



Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, мужчину уже нашли.



- Его нашли в течение двух часов с момента объявления в розыск недалеко от медучрежления, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.



