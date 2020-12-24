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Пациента психоневрологической больницы нашли

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#пропавшие без вести
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Пациента психоневрологической больницы нашли

Его обнаружили недалеко от больницы в Плеханово.

Напомним, 22 декабря из Липецкой областной психоневрологической больницы ушёл 30-летний пациент. Вчера его объявили в розыск.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, мужчину уже нашли.

- Его нашли в течение двух часов с момента объявления в розыск недалеко от медучрежления, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

1479
#пропавшие без вести
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