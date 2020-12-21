Липчанин получил специальный приз на «Мисс и Мистер Студенчество России-2020»

Главные награды студенческого фестиваля наши земляки взять не смогли.

В Саратове подвели итоги фестиваля «Мисс и Мистер Студенчество России — 2020». Представитель Липецкой области, учащийся института культуры и искусства ЛГПУ Сергей Крузе победил в специальной номинации конкурса. Сергей Крузе получил специальный приз от дирекции всероссийского конкурса патриотической песни «Солдатский конверт».



Во Всероссийском конкурсе-фестивале интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России — 2020» принимали участие 74 студента и студентки из 42 регионов России. «Мисс Студенчество России 2020» стала Анна Семёновых из Татарстана. Звание «Мистер Студенчество России 2020» получил представитель Ульяновской области Никита Григоров.