Для укравшего две конфеты мужчины потребовали 10 лет тюрьмы

В словацком регионе Кисуце мужчина украл в магазине две шоколадных конфеты. За это ему грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает Лента.Ru со ссылкой на TV Markíza.





Родственница ждущего суда мужчины считает, что наказание в этом случае несоразмерно преступлению. Она собирается просить помощи у президента Словакии Зузаны Чапутовой. При этом отмечает, что не будет добиваться полного освобождения. Однако, глава государства сможет повлиять на ситуацию лишь в случае вынесения обвинительного приговора. И если осужденный лично обратится к ней с просьбой о помиловании.



Телеканал напоминает, что ранее в схожей ситуации оказался словацкий бездомный, которому грозит 15 лет тюрьмы за украденный бургер ценой в 2.20 евро. Мужчина, ранее несколько раз попадавшийся на воровстве еды, был признан рецидивистом и помещен под стражу, пишет



Столь суровое наказание за воровство, ущерб от которого не превышает нескольких евро, прокуратура требует из-за установленного в стране режима чрезвычайного положения.Родственница ждущего суда мужчины считает, что наказание в этом случае несоразмерно преступлению. Она собирается просить помощи у президента Словакии Зузаны Чапутовой. При этом отмечает, что не будет добиваться полного освобождения. Однако, глава государства сможет повлиять на ситуацию лишь в случае вынесения обвинительного приговора. И если осужденный лично обратится к ней с просьбой о помиловании.Телеканал напоминает, что ранее в схожей ситуации оказался словацкий бездомный, которому грозит 15 лет тюрьмы за украденный бургер ценой в 2.20 евро. Мужчина, ранее несколько раз попадавшийся на воровстве еды, был признан рецидивистом и помещен под стражу, пишет qostanay.tv