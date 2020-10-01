Общество

сегодня, 16:18

Два детских сада и школа останутся без воды

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#отключения
Два детских сада и школа останутся без воды
2 октября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Садовой, Индустриальной, Зоологической, Смоленской, Сенной, Буденного, Пролетарской, а также переулка Рядового. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по адресу улица Садовая, 17.  

Также с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 10, 17, 19, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 30, 30а по улице Жуковского, №№ 2, 4, 4а, 6 по улице Юбилейной, № 27 по улице Краснознаменной, №№ 1а, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6 по улице Ибаррури. Воды не будет в детском саду № 44 по адресу улица Юбилейная, 6а, в детском саду № 36 (улица Ибаррури, 6а) и в школе № 62 (улица Ибаррури, 1). Цистерна с питьевой водой подъедет к детскому саду № 44 на улице Юбилейной, 6а.  

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах частного сектора улиц Буденного и Речной.  

Воду и свет отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК
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#отключения

Комментарии (1)

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Детский сад

42 минуты назад
№35,а не 36.
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