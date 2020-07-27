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На фоне пандемии вырос интерес россиян к «золотым паспортам»
Россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей
Во время пандемии коронавирусной инфекции вид на жительство в других странах и второе гражданство стали для российских граждан альтернативным вариантом выездным визам.
Так, некоторые «золотые паспорта» сейчас можно купить дешевле, чем до эпидемии, сообщает Forbes.
За март-май количество обращений выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева. В Knight Frank отмечают рост числа обращений примерно на 20% за март — май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG.
Наиболее привлекательным для россиян является инвестиционный вид на жительство в Португалии. Многие интересуются «золотыми паспортами» Гренады, Антигуа и Барбуды и других стран Карибского бассейна. Следом за Антильскими островами по уровню интереса следуют Кипр, Мальта и Черногория. Из-за пандемии и сокращения притока туристов островные государства снизили порог инвестиций для получения своего паспорта, некоторые — до 100 тысяч долларов.
У сливок российского общества есть и другие причины присматриваться к «золотым паспортам». Так, на Кипре таким новоявленным гражданам предлагаются скидки на недвижимость до 30%. А всплеск интереса к мальтийскому инвестиционному гражданству обоснован приближающимся завершением программы: подать документы можно до 31 июля.
Аналитик и юрист Эли Гервиц полагает, что в будущем приобрести гражданство в обмен на инвестиции станет сложнее: на пути у желающих встанет мировой тренд на налоговую прозрачность и жесткие проверки капиталов.
Так, некоторые «золотые паспорта» сейчас можно купить дешевле, чем до эпидемии, сообщает Forbes.
За март-май количество обращений выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева. В Knight Frank отмечают рост числа обращений примерно на 20% за март — май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG.
Наиболее привлекательным для россиян является инвестиционный вид на жительство в Португалии. Многие интересуются «золотыми паспортами» Гренады, Антигуа и Барбуды и других стран Карибского бассейна. Следом за Антильскими островами по уровню интереса следуют Кипр, Мальта и Черногория. Из-за пандемии и сокращения притока туристов островные государства снизили порог инвестиций для получения своего паспорта, некоторые — до 100 тысяч долларов.
У сливок российского общества есть и другие причины присматриваться к «золотым паспортам». Так, на Кипре таким новоявленным гражданам предлагаются скидки на недвижимость до 30%. А всплеск интереса к мальтийскому инвестиционному гражданству обоснован приближающимся завершением программы: подать документы можно до 31 июля.
Аналитик и юрист Эли Гервиц полагает, что в будущем приобрести гражданство в обмен на инвестиции станет сложнее: на пути у желающих встанет мировой тренд на налоговую прозрачность и жесткие проверки капиталов.