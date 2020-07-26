«Взяли его за горло и две минуты душили, заставляя взять на себя вину другого человека»

В Сети распространяется информация о том, что полицейские якобы избили липчанина за то, что тот не хотел признаться краже продуктов из супермаркета.

Мария Скороходова написала сразу в несколько пабликов историю, которая, по ее словам, произошла в минувшую субботу с мужем.



— В 13.00 на площади Мира к моему супругу подошла полиция и забрала его в отдел, якобы он походил по ориентировке на преступника, который вынес из «Пятёрочки» корзину продуктов. Начали обработку данных, а во время этого два оперуполномоченных с Талалихина, 9 Сергей и Александр, закрыли кабинет, надели ему наручники и начали бить моего парня по почкам бутылками с водой. Со словами «бери вину на себя», «это был ты» и прочее. Потом взяли его за горло и две минуты душили, заставляя взять на себя вину того человека. Как только выяснилось, что тот преступник — это не мой парень, они его отпустили. — написала Мария Скороходова.



Женщина просит совета, что делать в данной ситуации. Как сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова, в ведомстве проверят поступившую информацию. Кроме того, потерпевший может обратиться в прокуратуру.