Происшествия

сегодня, 09:45

«Взяли его за горло и две минуты душили, заставляя взять на себя вину другого человека»

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#кража #полиция
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«Взяли его за горло и две минуты душили, заставляя взять на себя вину другого человека»

В Сети распространяется информация о том, что полицейские якобы избили липчанина за то, что тот не хотел признаться краже продуктов из супермаркета.

Мария Скороходова написала сразу в несколько пабликов историю, которая, по ее словам, произошла в минувшую субботу с мужем.

— В 13.00 на площади Мира к моему супругу подошла полиция и забрала его в отдел, якобы он походил по ориентировке на преступника, который вынес из «Пятёрочки» корзину продуктов. Начали обработку данных, а во время этого два оперуполномоченных с Талалихина, 9 Сергей и Александр, закрыли кабинет, надели ему наручники и начали бить моего парня по почкам бутылками с водой. Со словами «бери вину на себя», «это был ты» и прочее. Потом взяли его за горло и две минуты душили, заставляя взять на себя вину того человека. Как только выяснилось, что тот преступник — это не мой парень, они его отпустили. — написала Мария Скороходова.

Женщина просит совета, что делать в данной ситуации. Как сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова, в ведомстве проверят поступившую информацию. Кроме того, потерпевший может обратиться в прокуратуру.
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#кража #полиция
4

Комментарии (42)

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Непонятно

13 минут назад
Муж он ей или"парень"?
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Наблюдатель

19 минут назад
Это стандартная практика оперов, которые головой думать не умеют. Писать на этих мусоров заявление в прокуратуру и усб
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Родина-мать

42 минуты назад
Я не знаю, благодаря вашей власти и происходит то, что сейчас в Хабаровске...
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Конь

44 минуты назад
Увася, не чë себе ты юморист, Петросян настоящий, тебе в аншлаг, а ты в мусорах прозибаешь...
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Джон Ленин

45 минут назад
Animal planet., жалко что тебе там наручники не одели и не задушили.....
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Муж

46 минут назад
Игорь, а тебе какая разница полицай? Иди преступников лови, оборотень...
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Начальник ОУР

47 минут назад
Когда пытки есть -то хорошо, а когда наоборот- плоооохо.
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Бутылка правосудия

48 минут назад
,,Истина рождается в боли и страданиях,, - подумал опер и надел противогаз на подозреваемого.
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Кирилл

56 минут назад
Надо было требовать показать ориентировку. Ко мне тоже подходил возле квартала сержант и начал втирать а подхожу под ориентировку. Требовал предъявить документы и постоянно твердил про ориентировку но так и не показывал. Я попросил показать удостоверение в развёрнутом виде он достал после этого я его предупредил что буду разговор записывать на камеру он сразу спрятал документы. Затем я ему говорю что он меня задерживает уже более 15 минут и я буду писать жалобу! После этого он начал переписывать с паспорта ФИО серию и номер не дав ему переписать серию и номер я закрыл документы! Он связался по рации что то спросил и не дожидаясь ответа развернулся и ушёл. Вот так работает наша гордая полиция. Не ведитесь на их уловки знайте свои права!
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Animal planet.

59 минут назад
Попахивает преувеличением,мягко говоря. Что то не верится в эту историю,так что хотелось бы услышать обо всем произошедшим от полицейских.
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