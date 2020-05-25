Общество

17 минут назад

Садоводческие маршруты будут работать ежедневно

1 281
#транспорт #автобус
Садоводческие маршруты будут работать ежедневно

Работа возобновляется в полном объеме.

Работа городских сезонных садоводческих маршрутов возобновляется в полном объеме. В будние дни перевозка пассажиров по 13 садоводческим маршрутам будет осуществляться 18 автобусами, по выходным дням – 20 автобусами.

- Речь идет о маршрутах №№ 14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77. При этом напоминаем о действующем в Липецкой области масочном режиме и просим не забывать о необходимых средствах индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, - обращается к пассажирам департамент транспорта администрации Липецка.
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#транспорт #автобус

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