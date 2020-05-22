83-летний пенсионер пытался убить свою 82-летнюю жену

Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении 83-летнего жителя села Казинка, подозреваемого в покушении (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 22 апреля жена на дала обвиняемому спиртное, он взял кухонный нож ударил жену в грудь. 82-летняя женщина успела закрыться рукой, лезвие прошло по плечу и предплечью. Вернувшийся из магазина, сын потерпевший вызвал «скорую».



- В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе вменяемости подозреваемого, - сообщает пресс-служба СУ СУ России по Липецкой области. - Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, среди которых психолого-психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается.

