54 минуты назад
83-летний пенсионер пытался убить свою 82-летнюю жену
Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении 83-летнего жителя села Казинка, подозреваемого в покушении (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
- В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе вменяемости подозреваемого, - сообщает пресс-служба СУ СУ России по Липецкой области. - Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, среди которых психолого-психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается.
Антисоветчик