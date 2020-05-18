Экономика

сегодня, 11:53

Липецкая область экспортировала сахара почти на 30 миллионов долларов

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#экспорт #сахар
Липецкая область экспортировала сахара почти на 30 миллионов долларов

Объемы экспорта сахара за два месяца превысили весь прошлогодний объем

По данным федерально таможенной службы,  с начала 2020 года Липецкая область экспортировала 72,9 тыс. тонн сахара, что на 15% больше, чем за весь 2019 год, в котором экспорт сахара из региона составил 63,2 тыс. тонн, сообщили в Центре Агроаналитики.

Экспорт сахара из региона с начала года достиг 29,2 млн долларов США, что на 32% больше, чем за весь 2019 год (22,2 млн долл. США).

Главными импортерами липецкого сахара являются Узбекистан, Таджикистан, Литва,  Азербайджан, Туркмения.

В Липецкой области работают 6 заводов по производству сахара: Боринский, Грязинский Лебедянский, Елецкий, Хмелинецкий и Добринский. В сезоне-2019/20 года в Липецкой области было выработано 950 тыс. тонн сахара, это рекордный показатель за всю историю региона.

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 14 мая по севу сахарной свеклы регион занимает 3-е место в РФ и 2-е в ЦФО. 

Фото: profi-news.ru

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#экспорт #сахар

Комментарии (14)

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Бабушка

18 минут назад
Гость, а ты хоть раз полол, раздергивал, обрезал ботву, кидал в кузов машины - в любую погоду и вручную? И каков на вкус после такой работы был сахарок?
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колхозан

29 минут назад
Айгюль, Сам полол свеклу в молодости.А ты вижу услышал модное слово и типа все знаешь,что и как растет.
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молодой тупняк

35 минут назад
Главное другое!, а если бы регион заработал полную сумму, а не кусок налога хуже было бы?! И прежде чем заработать, регион накормил бы жителей, как тебе такой расклад?
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молодой тупняк

37 минут назад
Нам значит сахара "своего" не видать, будем лопать из тростника, он менее сладкий, но цена не дешёвая. Гость все поля залиты химией, чтоб трактор ездил и раздёргивал сорняки не разу не видел, а вот от трактора крылья на 20 метров раскинутые с химикатами я видел.
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Главное другое!

38 минут назад
житель, Самое главное заработал регион, в виде налоговых отчислений! За неполные полгода на 32% больше - не хило!!!
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Айгюль

45 минут назад
колхозан, на монсанту трудишься?
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вольдемар

52 минуты назад
если б для липчан сахар продавали по низкой цене - вот это да
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вольдемар

53 минуты назад
если б для липчан сахар они продали по меньшей цене - вот это да
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колхозан

57 минут назад
Гость, Осел ты!Весь смысл ручной обработки был в том,что раньше свекла высевалась по несколько семен и получались так называемые двойники и тройники,а бывало и больше растений в одной кучке.И для этого требовалось ручное раздергивание,оставляли только одно растение.А сейчас свекла высевается одноростковая, а междурядье обрабатывает трактор.
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Перри Мейсон

сегодня, 12:27
Люблю сахарок
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