Экономика
сегодня, 11:53
Липецкая область экспортировала сахара почти на 30 миллионов долларов
Объемы экспорта сахара за два месяца превысили весь прошлогодний объем
По данным федерально таможенной службы, с начала 2020 года Липецкая область экспортировала 72,9 тыс. тонн сахара, что на 15% больше, чем за весь 2019 год, в котором экспорт сахара из региона составил 63,2 тыс. тонн, сообщили в Центре Агроаналитики.
Экспорт сахара из региона с начала года достиг 29,2 млн долларов США, что на 32% больше, чем за весь 2019 год (22,2 млн долл. США).
Главными импортерами липецкого сахара являются Узбекистан, Таджикистан, Литва, Азербайджан, Туркмения.
В Липецкой области работают 6 заводов по производству сахара: Боринский, Грязинский Лебедянский, Елецкий, Хмелинецкий и Добринский. В сезоне-2019/20 года в Липецкой области было выработано 950 тыс. тонн сахара, это рекордный показатель за всю историю региона.
По данным Минсельхоза России, по состоянию на 14 мая по севу сахарной свеклы регион занимает 3-е место в РФ и 2-е в ЦФО.
Фото: profi-news.ru
Экспорт сахара из региона с начала года достиг 29,2 млн долларов США, что на 32% больше, чем за весь 2019 год (22,2 млн долл. США).
Главными импортерами липецкого сахара являются Узбекистан, Таджикистан, Литва, Азербайджан, Туркмения.
В Липецкой области работают 6 заводов по производству сахара: Боринский, Грязинский Лебедянский, Елецкий, Хмелинецкий и Добринский. В сезоне-2019/20 года в Липецкой области было выработано 950 тыс. тонн сахара, это рекордный показатель за всю историю региона.
По данным Минсельхоза России, по состоянию на 14 мая по севу сахарной свеклы регион занимает 3-е место в РФ и 2-е в ЦФО.
Фото: profi-news.ru
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