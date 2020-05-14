Происшествия

сегодня, 08:59

Грузовик въехал в «Ладу»

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#авария #ДТП
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Грузовик въехал в «Ладу»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек пострадали, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 мая в Липецке на улице Терешковой столкнулись мотоцикл под управлением 17-летнего подростка и автомобиль «Субару» под управлением 59-летнего водителя. В результате аварии подросток госпитализирован.

В Ельце на улице Коммунаров столкнулись автомобили «УАЗ» под управлением 39-летнего мужчины и «ВАЗ-2109» с 39-летним водителем за рулем. От удара «девятку» отбросило на стоящий автобус «ПАЗ». Водитель и 78-летняя пассажирка «ВАЗа» получили травмы. 

В Липецке на автотрассе Липецк – Мичуринск 43-летний водитель «Дэу-Нексии» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм он погиб на месте.

В Становлянском районе на трассе «Дон» грузовик «ДАФ» под управлением 50-летнего водителя врезался в стоящую перед ним «Ладу-Калина» с 24-летней девушкой за рулем. Девушка и ее 26-летний пассажир получили травмы. 

13 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4904 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 95.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4507 случаев превышения скорости.

Так же было зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Сколько можно?

4 минуты назад
Люди куда же мы с вами спешим постоянно? Почему мы не внимательны на дороге? Чуть ли не с детства нам говорят что дорога - источник повышенной опасности. Ну говорят и что? Все в пустую. Давайте уважать друг друга во время дорожного движения. Ну сколько можно? Не гнать сломя голову, по возможности пропускать. Может тогда мы сможем сократить аварийность и смертность на дорогах.
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очевидец

25 минут назад
Девушка на ладе включила заднюю в въехала в ДАФ!
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