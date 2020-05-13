Погода в Липецке

29 минут назад

Утром 14 мая ожидаются заморозки

589
#заморозки
Утром 14 мая ожидаются заморозки
Утром 14 мая на территории Липецкой области ожидаются заморозки, температура воздуха упадет до -2 градусов. Об этом опасном метеорологическом явлении предупреждает главное управление МЧС по Липецкой области. 

ГУ МЧС России по Липецкой области напоминает о мерах, необходимых для спасения насаждений от заморозков: 

-  организовать дымление плодовых деревьев, т.е. образование завесы из дыма, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха; 

-  организовать укрытие деревьев защитным материалом, он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т.д.); 

-  для больших коммерческих насаждений обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время 


589
#заморозки

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкую область вновь вернутся дожди
#дожди
3
В Липецкую область вновь вернутся дожди

вчера, 17:09

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают о ночных грозах и сильном ветре
#ветер
3
Спасатели предупреждают о ночных грозах и сильном ветре

вчера, 12:18

Погода в Липецке
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область тепло
#Погода
7
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область тепло

11.05.2020 17:15

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди станут слабее и потеплеет до +21
10
В Липецкой области дожди станут слабее и потеплеет до +21

10.05.2020 15:40

Погода в Липецке
В Липецке ожидаются сильный ветер и гроза
#гроза #ветер
12
В Липецке ожидаются сильный ветер и гроза

10.05.2020 09:47

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди, ветер и до +17
#погода
4
В Липецкой области дожди, ветер и до +17

09.05.2020 17:12

Погода в Липецке