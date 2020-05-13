Утром 14 мая ожидаются заморозки

Утром 14 мая на территории Липецкой области ожидаются заморозки, температура воздуха упадет до -2 градусов. Об этом опасном метеорологическом явлении предупреждает главное управление МЧС по Липецкой области.



ГУ МЧС России по Липецкой области напоминает о мерах, необходимых для спасения насаждений от заморозков:



- организовать дымление плодовых деревьев, т.е. образование завесы из дыма, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха;



- организовать укрытие деревьев защитным материалом, он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т.д.);



- для больших коммерческих насаждений обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время





