Общество
51 минуту назад
В Ельце полностью восстанавливают движение общественного транспорта
5 610
О том, как именно будут ходить автобусы, мэрия сообщит позже. Пассажиров просят пользоваться масками.
Глава администрации Ельца Евгений Боровских в Instagram сообщил о полном восстановлении движения общественного транспорта в городе. Сейчас в мэрии прорабатывают режим работы маршрутов.
- В связи с завершением нерабочих дней принято решение о возобновление работы общественного транспорта в полном объёме с 12 мая. Важное условие - каждый пассажир обязан находится в санитарно-гигиенической или медицинской маске. Данное решение продиктовано недопущением возникновения очагового распространения коронавирусной инфекции, уточнил Евгений Боровских.
Точный режим работы городских автобусов администрация Ельца сообщит позже через свой официальный сайт.
- В связи с завершением нерабочих дней принято решение о возобновление работы общественного транспорта в полном объёме с 12 мая. Важное условие - каждый пассажир обязан находится в санитарно-гигиенической или медицинской маске. Данное решение продиктовано недопущением возникновения очагового распространения коронавирусной инфекции, уточнил Евгений Боровских.
Точный режим работы городских автобусов администрация Ельца сообщит позже через свой официальный сайт.
5 610
Все это
eva
Миротворец
Слесарь
Клоун