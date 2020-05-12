Общество

51 минуту назад

В Ельце полностью восстанавливают движение общественного транспорта

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#транспорт
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В Ельце полностью восстанавливают движение общественного транспорта

О том, как именно будут ходить автобусы, мэрия сообщит позже. Пассажиров просят пользоваться масками.

Глава администрации Ельца Евгений Боровских в Instagram сообщил о полном восстановлении движения общественного транспорта в городе. Сейчас в мэрии прорабатывают режим работы маршрутов.

- В связи с завершением нерабочих дней принято решение о возобновление работы общественного транспорта в полном объёме с 12 мая. Важное условие - каждый пассажир обязан находится в санитарно-гигиенической или медицинской маске. Данное решение продиктовано недопущением возникновения очагового распространения коронавирусной инфекции, уточнил Евгений Боровских.

Точный режим работы городских автобусов администрация Ельца сообщит позже через свой официальный сайт.
5 610
#транспорт
3

Комментарии (5)

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Все это

13 минут назад
Такая большая шнягаааа . Откройте глаза свои.
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eva

15 минут назад
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Миротворец

35 минут назад
При 10 человек в сутки все закрыли к херам собачим , а при 50 чел в сутки добро пожаловать и все открываем постепенно ! Верх здравомыслия ! Браво ! все это фарс и вымысел ! Люди очнитесь!
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Слесарь

42 минуты назад
А разметка о соблюдении дистанции отсутствует...
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Клоун

43 минуты назад
Я в своей буду ездить, в клоунской
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