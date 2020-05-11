Завтра может решиться, продолжит ли «Металлург» борьбу за выход в ФНЛ

Вслед за Германией футбол может вернуться и в Россию?

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ), отвечающая за проведение соревнований во втором дивизионе, завтра проведёт совещание руководителей клубов группы «Центр».

Сбор главных людей клубов состоится в режиме видеоконференции с помощью одного из мессенджеров. Как стало известно GOROD48, главным вопросом станет возможность доиграть сезон-2019/20.

Ранее на этот счёт высказывались самые разные предположения. В частности, генеральный секретарь Российского Футбольного Союза Александр Алаев высказывался, что (цитата): «Считаем нецелесообразным возобновлять первенство ПФЛ».

Чуть позже представители клубов Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) высказались за досрочное прекращение сезона. Но это только их мнение, официально отменить соревнования может лишь РФС, но он до сих пор этого не сделал.

1 мая на видеоконференции Совета ПФЛ было отмечено, что для завершения сезона во втором дивизионе по ускоренной программе необходимы, минимум, полтора месяца, а до этого клубам надо дать ещё не менее трёх недель для тренировочных занятий после длительного вынужденного простоя.

Как заявил GOROD48 и.о. генерального директора «Металлурга» Владимир Зеновкин, липецкий клуб выскажется за то, чтобы сезон был доигран.

- Мы двумя руками за то, чтобы доиграть первенство, - говорит Зеновкин, - Конечно, нужно учитывать все обстоятельства, в первую очередь – ситуацию с распространением коронавируса. Но здесь вроде бы наметились улучшения. «Металлург» претендует на выход в ФНЛ и хотел бы отобраться туда по спортивному принципу.

Напомним, что липчане в текущем сезоне как никогда близки к выходу в ФНЛ. После впечатляющей серии из 7-ми побед подряд (!) минувшей осенью парни Сергея Машнина закрепились на 2-м месте в «Центре», отставая от лидера всего на два очка. При этом обоих конкурентов – брянское «Динамо» и саратовский «Сокол» липчане во второй части сезона должны принимать дома, что резко повышает их шансы.

Впрочем, как говорит Зеновкин, даже если сезон не будет доигран, и существующую турнирную таблицу признают окончательной, то «Металлург» все равно подаст документы на включение в ФНЛ – в надежде на расширение Лиги. На это у липчан есть время до 25 мая.

На этой неделе состоятся заседание и по вопросам возобновления сезона в ФНЛ и Премьер-Лиге, причём велики шансы, что футбол все-таки вернётся после 31 мая - даты, до которой запрещены все спортивные мероприятия в РФ, в частности - футбольные матчи. Для сравнения: в Европе уже через неделю возобновится чемпионат немецкой Бундеслиги, а правительство Великобритании разрешило «рестарт» чемпионата Англии после 1 июня.

Прогноз GOROD48: чемпионат в «Центре» возобновится в июне и завершится в начале августа. Новый сезон стартует в сентябре.