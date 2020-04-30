Происшествия

сегодня, 15:52

Сотрудницу банка подозревают в крупном мошенничестве со счетами клиентов

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#мошенничество
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Со счетов клиентов банка исчезли более трех миллионов рублей.

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Следственным управлением УМВД России по Липецкой области расследуется уголовное дело о мошенничестве  в отношении банковской служащей. По данным следствия, женщина провела серию махинаций со счетами клиентов. 

- Из материалов уголовного дела следует, что жительница  одного из районов Липецкой области, являясь сотрудником кредитной организации, под видом закрытия расчетных счетов физических лиц  в период с 2014 по 2018 год, совершила хищения денег, находящихся на лицевых счетах граждан, на общую сумму более трех миллионов рублей, - сообщили в областном управлении МВД. 

8 2514
#мошенничество
1

Комментарии (8)

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ОТРУБИТЕ ЕЙ РУКУ !!!!!

сегодня, 18:39
Чтобы другим повадно не было !!! А то позарилась на деньги пенсионеров !
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Сбер!

сегодня, 18:07
Страна !знай своих героев,несите своё бабло в сбербанк. Спите и дрожите!
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Гость

сегодня, 18:04
А я то думал куда деньги с карты, пропадали
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Софокл

сегодня, 17:42
Ооон, В районах только два банка - Россельхоз и Сбер. В некоторых крупных районах ещё Почтабанк.
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Какой банк может быть в районах

сегодня, 17:22
Ооон, Липецкой области? Самый жадный, который сотрудникам не платит.
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Н

сегодня, 17:01
Паштет, до осуждения этой гражданки в суде, СМИ не имеют никаких оснований называть фамилию и все данные по делу.
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Паштет

сегодня, 16:07
Может быть,наверное,в одном из районов,в одном из банков,одна из сотрудников.....а что конкретно написать нельзя,что бы страна знала своих героев...
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Ооон

сегодня, 15:58
Какой банк в студию
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