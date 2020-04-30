Сотрудницу банка подозревают в крупном мошенничестве со счетами клиентов

Со счетов клиентов банка исчезли более трех миллионов рублей.

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Следственным управлением УМВД России по Липецкой области расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении банковской служащей. По данным следствия, женщина провела серию махинаций со счетами клиентов.



- Из материалов уголовного дела следует, что жительница одного из районов Липецкой области, являясь сотрудником кредитной организации, под видом закрытия расчетных счетов физических лиц в период с 2014 по 2018 год, совершила хищения денег, находящихся на лицевых счетах граждан, на общую сумму более трех миллионов рублей, - сообщили в областном управлении МВД.



