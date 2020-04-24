Общество

35 минут назад

Самоизоляция со спецэффектами: во дворе устроили дискотеку

6 1056
#дискотека #сидимдома

Вчера вечером в «Университетском» было ярко, шумно и весело.

Режим самоизоляции – не повод для домашней тоски. Так решил один из жителей микрорайона «Университетский» в Липецке и устроил вечернюю дискотеку. Для этого мужчина запустил из окна своей квартиры световое шоу и включил зажигательную музыку.


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Видео дискотеки для всего двора попало в десятки stories липчан. Они благодарят автора идеи за незабываемый вечер и хорошее настроение.

Видео: Instagram
6 1056
#дискотека #сидимдома

Комментарии (6)

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Интересно

2 минуты назад
а ближайшие соседи оценили..?
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Мишка

3 минуты назад
Крутяк
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Сифон

4 минуты назад
Эт борода ,под бутиратом.
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Миротворец

14 минут назад
Модератор , Браво !!!!! Работай лучше
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Сельдерей не растет на Елецком.

22 минуты назад
Молодцы. Все таки Университетские стоят на порядок выше чем Елецкие. Как то они по культурнее что ли.
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Молодежь без носков

26 минут назад
Дискатека это так классно
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