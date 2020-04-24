Самоизоляция со спецэффектами: во дворе устроили дискотеку

Вчера вечером в «Университетском» было ярко, шумно и весело.

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Режим самоизоляции – не повод для домашней тоски. Так решил один из жителей микрорайона «Университетский» в Липецке и устроил вечернюю дискотеку. Для этого мужчина запустил из окна своей квартиры световое шоу и включил зажигательную музыку.Видео дискотеки для всего двора попало в десятки stories липчан. Они благодарят автора идеи за незабываемый вечер и хорошее настроение.Видео: Instagram