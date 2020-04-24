Общество
35 минут назад
Самоизоляция со спецэффектами: во дворе устроили дискотеку
6 1056
Вчера вечером в «Университетском» было ярко, шумно и весело.
Режим самоизоляции – не повод для домашней тоски. Так решил один из жителей микрорайона «Университетский» в Липецке и устроил вечернюю дискотеку. Для этого мужчина запустил из окна своей квартиры световое шоу и включил зажигательную музыку.
Видео дискотеки для всего двора попало в десятки stories липчан. Они благодарят автора идеи за незабываемый вечер и хорошее настроение.
Видео: Instagram
Загрузка плеера
Загрузка плеера
Загрузка плеера
Загрузка плеера
Загрузка плеера
Загрузка плеера
Видео дискотеки для всего двора попало в десятки stories липчан. Они благодарят автора идеи за незабываемый вечер и хорошее настроение.
Видео: Instagram
6 1056
Интересно
Мишка
Сифон
Миротворец
Сельдерей не растет на Елецком.
Молодежь без носков