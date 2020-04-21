Происшествия
30 минут назад
«Они столкнулись возле школы, старший был без шлема»
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ДТП с двумя погибшими мотоциклистами произошло вечером 20 апреля в селе Ламское Становлянского района.
Жители села Ламское Становлянского района рассказали GOROD48 об аварии, в которой погибли мотоциклисты 32-х и 17 лет.
— Они столкнулись возле школы, к месту аварии прибежали люди. У старшего мотоциклиста из головы шла кровь — он был без шлема. В считанные мгновения у него перестал прощупываться пульс. Подросток даже не потерял сознание и говорил с окружающими, — рассказали GOROD48 жители села.
Оба участника ДТП находились в Ламском продолжительное время. В село они приехали на самоизоляцию к своим бабушкам.
— Юноша из уважаемой семьи, вел себя прилично, каких-то выходок за ним все это время никто не видел, — рассказали нам сельсовете.
В семье второго мотоциклиста ранее произошла трагедия — умерла жена. Совместного ребенка он воспитывал вместе со своими отцом и матерью в Подмосковье. Подтверждается информация о том, что взрослый мотоциклист ранее уже попадал в ДТП
- 32-летний мужчина совершал ДТП в декабре этого года, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Специалисты взяли образец его кровь на анализ на выявление состояния алкогольного опьянения в момент ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что ДТП с участием двух мотоциклистов произошло вечером 20 апреля. 32-летний житель Подмосковья погиб на месте аварии, а 17-летний житель Тулы скончался в больнице.
— Они столкнулись возле школы, к месту аварии прибежали люди. У старшего мотоциклиста из головы шла кровь — он был без шлема. В считанные мгновения у него перестал прощупываться пульс. Подросток даже не потерял сознание и говорил с окружающими, — рассказали GOROD48 жители села.
Оба участника ДТП находились в Ламском продолжительное время. В село они приехали на самоизоляцию к своим бабушкам.
— Юноша из уважаемой семьи, вел себя прилично, каких-то выходок за ним все это время никто не видел, — рассказали нам сельсовете.
В семье второго мотоциклиста ранее произошла трагедия — умерла жена. Совместного ребенка он воспитывал вместе со своими отцом и матерью в Подмосковье. Подтверждается информация о том, что взрослый мотоциклист ранее уже попадал в ДТП
- 32-летний мужчина совершал ДТП в декабре этого года, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Специалисты взяли образец его кровь на анализ на выявление состояния алкогольного опьянения в момент ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что ДТП с участием двух мотоциклистов произошло вечером 20 апреля. 32-летний житель Подмосковья погиб на месте аварии, а 17-летний житель Тулы скончался в больнице.
8 919
Липчанин
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