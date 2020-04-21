Происшествия

30 минут назад

«Они столкнулись возле школы, старший был без шлема»

8 919
#ДТП #мотоциклисты
«Они столкнулись возле школы, старший был без шлема»

ДТП﻿ с двумя погибшими мотоциклистами произошло вечером 20 апреля в селе Ламское Становлянского района.

Жители села Ламское Становлянского района рассказали GOROD48 об аварии, в которой погибли мотоциклисты 32-х и 17 лет.

— Они столкнулись возле школы,  к месту аварии прибежали люди. У старшего мотоциклиста из головы шла кровь — он был без шлема. В считанные мгновения у него перестал прощупываться пульс. Подросток даже не потерял сознание и говорил с окружающими, — рассказали GOROD48 жители села. 

Оба участника ДТП находились в Ламском продолжительное время. В село они приехали на самоизоляцию к своим бабушкам.  

— Юноша из уважаемой семьи, вел себя прилично, каких-то выходок за ним все это время никто не видел, — рассказали нам сельсовете. 

В семье второго мотоциклиста ранее произошла трагедия — умерла жена. Совместного ребенка он воспитывал вместе со своими отцом и матерью в Подмосковье. Подтверждается информация о том, что взрослый мотоциклист ранее уже попадал в ДТП

- 32-летний мужчина совершал ДТП в декабре этого года, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Специалисты взяли образец его кровь на анализ на выявление состояния алкогольного опьянения в момент ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что ДТП с участием двух мотоциклистов произошло вечером 20 апреля. 32-летний житель Подмосковья погиб на месте аварии, а 17-летний житель Тулы скончался в больнице.
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#ДТП #мотоциклисты

Комментарии (8)

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Липчанин

3 минуты назад
..., Нелепой смерти не бывает
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...

7 минут назад
Очень жаль. Нелепая смерть. Соболезнования близким погибших
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Редактор

8 минут назад
Исправили
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Редактор

8 минут назад
"Юноша из уважаемой семьи... В его семье ранее произошла трагедия - умерла жена". Чья, простите?
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Око всевидящее

12 минут назад
Естественный отбор продолжается
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Коронавирус

12 минут назад
Так они же оба дома должны быть! Самоизоляция всё-таки!!!
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Кнут

15 минут назад
Вот, и изолировались .
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Наймите редактора!

16 минут назад
Пожалуйста!
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