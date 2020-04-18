Общество
37 минут назад
В госпиталь на лечение из областной «инфекционки» переведены 27 пациентов
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От работы в новых условиях не отказался ни один медик уже бывшей БСМП.
Как уже сообщал GOROD48, с сегодняшнего больница скорой медицинской помощи в Липецке работает как госпиталь для лечения коронавирусных больных.
Сегодня утром в госпиталь из санатория «Мечта» приехала первая из пяти смен медиков в числе 43 человек бывшей ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» (в санаторий на казарменное положение переведен весь трудовой коллектив). В облздраве говорят, что никто из персонала БСМП не отказался от работы в опасных условиях.
В течение дня сюда из областной инфекционной больницы перевели первых 27 больных COVID-19. В 20.00 первая отработавшая 12 часов в специальных защитных костюмах медиков после приема душа уедет в «Мечту». Их сменит на новую 12-часовую смену новая вахта их коллег.
Передача БСМП под госпиталь для коронавирусных больных обусловлена соседством с областной инфекционной больницей, что существенно упростило маршрутизацию заболевших. В «инфекционке», кроме больных иными инфекциями, останутся дети с COVID-19 и их родители, липчане с подозрением на коронавирусную инфекцию и часть пациентов с уже верифицированным диагнозом COVID-19. В «инфекционке» остались лечиться от коронавируса 35 больных, 115 человек, ждущих подтверждения диагноза, и 107 так называемых контактных.
В бывшей БСМП, переоборудованной под госпиталь, для планового лечения коронавирусных больных создано 280 койко-мест (в их числе 196 коек - с кислородной поддержкой). При необходимости число коек в госпитале, где от БСМП сохранилась специализация по отделениям, может быть доведено до 470-ти (вчера на этот случай фонд «Милосердие» Новолипецкого комбината передал сюда 100 новых кроватей и противопролежневые матрасы).
Сегодня утром в госпиталь из санатория «Мечта» приехала первая из пяти смен медиков в числе 43 человек бывшей ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» (в санаторий на казарменное положение переведен весь трудовой коллектив). В облздраве говорят, что никто из персонала БСМП не отказался от работы в опасных условиях.
В течение дня сюда из областной инфекционной больницы перевели первых 27 больных COVID-19. В 20.00 первая отработавшая 12 часов в специальных защитных костюмах медиков после приема душа уедет в «Мечту». Их сменит на новую 12-часовую смену новая вахта их коллег.
Передача БСМП под госпиталь для коронавирусных больных обусловлена соседством с областной инфекционной больницей, что существенно упростило маршрутизацию заболевших. В «инфекционке», кроме больных иными инфекциями, останутся дети с COVID-19 и их родители, липчане с подозрением на коронавирусную инфекцию и часть пациентов с уже верифицированным диагнозом COVID-19. В «инфекционке» остались лечиться от коронавируса 35 больных, 115 человек, ждущих подтверждения диагноза, и 107 так называемых контактных.
В бывшей БСМП, переоборудованной под госпиталь, для планового лечения коронавирусных больных создано 280 койко-мест (в их числе 196 коек - с кислородной поддержкой). При необходимости число коек в госпитале, где от БСМП сохранилась специализация по отделениям, может быть доведено до 470-ти (вчера на этот случай фонд «Милосердие» Новолипецкого комбината передал сюда 100 новых кроватей и противопролежневые матрасы).
4 1280
Уставший
Пенсионер НЛМК
Пенсионер НЛМК
Рсдрп