Общество

37 минут назад

В госпиталь на лечение из областной «инфекционки» переведены 27 пациентов

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#коронавирус
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В госпиталь на лечение из областной «инфекционки» переведены 27 пациентов

От работы в новых условиях не отказался ни один медик уже бывшей БСМП.

Как уже сообщал GOROD48, с сегодняшнего больница скорой медицинской помощи в Липецке работает как госпиталь для лечения коронавирусных больных.

Сегодня утром в госпиталь из санатория «Мечта» приехала первая из пяти смен медиков в числе 43 человек бывшей ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» (в санаторий на казарменное положение переведен весь трудовой коллектив). В облздраве говорят, что никто из персонала БСМП не отказался от работы в опасных условиях.

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В течение дня сюда из областной инфекционной больницы перевели первых 27 больных COVID-19. В 20.00 первая отработавшая 12 часов в специальных защитных костюмах медиков после приема душа уедет в «Мечту». Их сменит на новую 12-часовую смену новая вахта их коллег.

Передача БСМП под госпиталь для коронавирусных больных обусловлена соседством с областной инфекционной больницей, что существенно упростило маршрутизацию заболевших. В «инфекционке», кроме больных иными инфекциями, останутся дети с COVID-19 и их родители, липчане с подозрением на коронавирусную инфекцию и часть пациентов с уже верифицированным диагнозом COVID-19. В «инфекционке» остались лечиться от коронавируса 35 больных, 115 человек, ждущих подтверждения диагноза, и 107 так называемых контактных.

В бывшей БСМП, переоборудованной под госпиталь, для планового лечения коронавирусных больных создано 280 койко-мест (в их числе 196 коек - с кислородной поддержкой). При необходимости число коек в госпитале, где от БСМП сохранилась специализация по отделениям, может быть доведено до 470-ти (вчера на этот случай фонд «Милосердие» Новолипецкого комбината передал сюда 100 новых кроватей и противопролежневые матрасы).
4 1280
#коронавирус
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Комментарии (4)

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Уставший

1 минуту назад
Честно говоря всё это уже не интересно. Задолбали.
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Пенсионер НЛМК

2 минуты назад
Хоть спосибо сказали работникам НЛМК за госпиталь который подарил комбинат городу . Оборудованный подводом кислорода . Директорам НЛМЗ Колпакову Франценюку . Иначе обл здрав былбы в заднице вместе с губернатором .
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Пенсионер НЛМК

4 минуты назад
Хоть спасла сказали работникам НЛМК за госпиталь который подарил комбинат городу . Оборудованный подводом кислорода . Директорам НЛМЗ Колпакову Франценюку . Иначе обл здрав былбы в заднице вместе с губернатором .
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Рсдрп

5 минут назад
ВСЕ Медицинские учережления в Липецке построены ещё при СССР. Едерасты не построили ничего. Они могут исключительно только воровать и разрушать. Примеров- масса.
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