Общество
56 минут назад
Попавшая в больницу в Пермском крае девушка не уверена, что привезла коронавирус из Липецка
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В Перми она и ее мать долго ехали в автобусе с кашляющей женщиной.
Как сообщал вчера GOROD48, в Пермском крае коронавирусная инфекция обнаружена у жительницы Липецка. Мы связались с ней, чтобы расспросить, как ее угораздило вдали от родины попасть с этой инфекцией в больницу.
По словам липчанки, в Пермский край приехала с мамой к тёте. У тети поднялась температура, и она вызвала «скорую». Так как девушка и ее мать из Липецка, неблагополучного региона в плане распространения коронавируса, врачи госпитализировали всех троих. И у всех взяли пробы на коронавирус.
- У тети и у меня коронавирусная инфекция подтвердилась, - рассказывает липчанка. – А у мамы, что интересно, нет! Маму сегодня выписали. Я же в больнице и «болею» вообще бессимптомно, а вот у тети КТ легких (компьютерная томография) показала пневмонию, но врачи от нее не отходят и говорят, что будут лечить до победы.
Липчанка не хочет называть свое имя и район Пермского края, в котором находится, по причине того, что как только в прессе появилось информация о привезенном из Липецка вирусе, началась «охота на ведьм» в социальных сетях.
- Да, пишут «понаехали», « понавезли»! Хотя, за границей я не была и даже не знаю, где заболела. Ехали через Москву, час сидели на вокзале в ожидании поезда. А когда ехали из Перми в район на автобусе, то всю дорогу кашляла какая-то женщина. Меня еще подмывало сделать ей замечание, что без маски, и кашляет на весь автобус, - говорит девушка. - Но я не уверена, конечно. Может быть, везла коронавирус и из Липецка. Ведь он очень летуч, им можно заразиться где угодно.
По словам липчанки, в Пермский край приехала с мамой к тёте. У тети поднялась температура, и она вызвала «скорую». Так как девушка и ее мать из Липецка, неблагополучного региона в плане распространения коронавируса, врачи госпитализировали всех троих. И у всех взяли пробы на коронавирус.
- У тети и у меня коронавирусная инфекция подтвердилась, - рассказывает липчанка. – А у мамы, что интересно, нет! Маму сегодня выписали. Я же в больнице и «болею» вообще бессимптомно, а вот у тети КТ легких (компьютерная томография) показала пневмонию, но врачи от нее не отходят и говорят, что будут лечить до победы.
Липчанка не хочет называть свое имя и район Пермского края, в котором находится, по причине того, что как только в прессе появилось информация о привезенном из Липецка вирусе, началась «охота на ведьм» в социальных сетях.
- Да, пишут «понаехали», « понавезли»! Хотя, за границей я не была и даже не знаю, где заболела. Ехали через Москву, час сидели на вокзале в ожидании поезда. А когда ехали из Перми в район на автобусе, то всю дорогу кашляла какая-то женщина. Меня еще подмывало сделать ей замечание, что без маски, и кашляет на весь автобус, - говорит девушка. - Но я не уверена, конечно. Может быть, везла коронавирус и из Липецка. Ведь он очень летуч, им можно заразиться где угодно.
4 671
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