Общество

56 минут назад

Попавшая в больницу в Пермском крае девушка не уверена, что привезла коронавирус из Липецка

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#коронавирус #сидимдома
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Попавшая в больницу в Пермском крае девушка не уверена, что привезла коронавирус из Липецка

В Перми она и ее мать долго ехали в автобусе с кашляющей женщиной.

Как сообщал вчера GOROD48, в Пермском крае коронавирусная инфекция обнаружена у жительницы Липецка. Мы связались с ней, чтобы расспросить, как ее угораздило вдали от родины попасть с этой инфекцией в больницу.

По словам липчанки, в Пермский край приехала с мамой к тёте. У тети поднялась температура, и она вызвала «скорую». Так как девушка и ее мать из Липецка, неблагополучного региона в плане распространения коронавируса, врачи госпитализировали всех троих. И у всех взяли пробы на коронавирус.

- У тети и у меня коронавирусная инфекция подтвердилась, - рассказывает липчанка. – А у мамы, что интересно, нет! Маму сегодня выписали. Я же в больнице и «болею» вообще бессимптомно, а вот у тети КТ легких (компьютерная томография) показала пневмонию, но врачи от нее не отходят и говорят, что будут лечить до победы.

Липчанка не хочет называть свое имя и район Пермского края, в котором находится, по причине того, что как только в прессе появилось информация о привезенном из Липецка вирусе, началась «охота на ведьм» в социальных сетях. 

- Да, пишут «понаехали», « понавезли»!  Хотя, за границей я не была и даже не знаю, где заболела. Ехали через Москву, час сидели на вокзале в ожидании поезда. А когда ехали из Перми в район на автобусе, то всю дорогу кашляла какая-то женщина.  Меня еще подмывало сделать ей замечание, что без маски, и кашляет на весь автобус, - говорит девушка. - Но я не уверена, конечно. Может быть, везла коронавирус и из Липецка. Ведь он очень летуч, им можно заразиться где угодно.

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#коронавирус #сидимдома
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Комментарии (4)

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Серёга

24 минуты назад
В Москве подхвотила,на вокзале,точно!
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Горожанин

28 минут назад
А сколько диагноз ковида в Перми? В Липе двадцатка плюс/минус.
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Безолаберный народ

40 минут назад
Вот эти кашляшие во всех местах, идиоты!
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ёпт

43 минуты назад
Скажи эти охотникам на ведьм, что только вчера в Липецке болело лишь 59 человек, это примерно 0.01% от населения Липецка. Т.е. шанс заразиться практически был равен нолю. Так, что заразу, скорее всего подхватила от пермяков.
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