«Мы сами делаем санитайзер, а специальные ручки печатаем на 3D-принтере»

Сегодня специалисты управления инвестиций и инноваций Липецкой области поверили как на заводах ОЭЗ «Липецк» соблюдаются санитарные нормы.



Санитайзер стоит почти везде.

Местные инновации - дверь открывают локтем.

Лаборатория «Бекарта» работает на самообеспечение антисептиком сотрудников и их семей.

Во время своеобразного рейда сотрудники управления и управляющей компании ОЭЗ «Липецк» проверяли, насколько верно исполняется постановление администрации Липецкой области «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции».На заводе компании «Бекарт Липецк» серьезный подход к мерам санитарной безопасности заметен уже при входе. Без заполнения специальной анкеты, измерения температуры и обработки рук антисептиком на завод не попасть. Тем, кто пришел без маски, ее выдут на проходных. Завод наладил сотрудничество с липецким ателье, которое шьет маски, со средствами защиты помогает и управляющая компания. А группа волонтеров из сотрудников «Бекарта» организовала свою швейную мастерскую. Правда, изготовленные маски они отправили в дом престарелых и для раздачи волонтерами в общественных местах.Еще одним средством защиты на заводе стали специальные дверные ручки, которые можно открывать локтем или предплечьем. Эту конструкцию разработал сотрудник предприятия. После апробации их запустили в массовое производство: изобретатель ручек печатает их на 3D-принтере, а потом работники предприятия монтируют во всех необходимых местах.Проблема нехватки санитайзеров также была решена силами предприятия. Завод закупил необходимые компоненты, которые смешиваются в собственной лаборатории по рецептуре, одобренной ВОЗ. Полученный санитарайзер сотрудники «Бекарта» могут брать домой, чтобы обезопасить семьи.Столовая завода теперь напоминает класс, в котором сдается ЕГЭ - на один стол всего один стул. Столы расставлены на удалении друг от друга. А на полу перед стойкой раздачи нанесены линии для выдерживания социальной дистанции. Посуда в столовой одноразовая, а хлеб предлагается в пластиковой упаковке.Все сотрудники «Бекарта» в возрасте 65 лет и старше отправлены в оплачиваемый отпуск, кто-то работает удаленно. На предприятии находится необходимый минимум персонала.Температуру у каждого работника проверяют в течение смены.Туалеты дезинфицируются несколько раз в день, график обработки размещен на дверях.Как говорят представители компании, это сделано для того, чтобы сотрудники предприятия могли пользоваться туалетом без опасения аллергических реакций на дезраствор: в помещение можно заходить через полчаса после обработки.- Когда мы получили разрешение на возобновление работы, как поставщики производителей автомобильных шин, которые входят в непродовольственный список товаров первой необходимости, мы понимали что должны максимально защитить своих сотрудников от возможного распространения вируса, - сообщил проверяющим генеральный директор «Бекарт Липецк» Эрвин Локере. - Поэтому кроме рекомендованного набора санитарных мер, приняли свои. Вы их видели.Как рассказали в управляющей компании ОЭЗ «Липецк», другие резиденты особой экономической зоны не отстают от «Бекарт Липецк». Предприятие «Sest-Luve» проводит еженедельную обработку всех помещений с привлечением специальной службы. Кроме того на все контактные поверхности предприятия нанесены медные пластины. Этот металл и его сплавы максимально быстро убивают вирус. Медь появилась на дверных ручках, кнопках дозаторов мыла, санитайзеров и даже бачков унитаза. Санитарные меры принятые в столовой «Бекарт Липецк» распространены на другие площадки ОЭЗ, сотрудники заводов на работу доставляются специальным транспортом, которых постоянно проходит обработку.