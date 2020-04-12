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Россияне призвали учредить День победы над печенегами
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На сайте Change.org появилась петиция, созданная «по горячим следам» открытого совещания Владимира Путина с губернаторами.
Авторы петиции обращают внимание на значимость победы русского народа над печенегами и половцами, о которой напомнил Путин в связи с эпидемией коронавируса.
Отмечается, что столь важное для истории событие должно быть привязано к конкретной дате и в перспективе стать новым праздником, а значит, и выходным днем.
«В связи с исключительной важностью события, упомянутого Владимиром Владимировичем Путиным в ходе открытого совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом и его обращению к гражданам, определить точную дату окончательной победы над печенегами и половцами, и объявить этот день как всенародный праздник — День Победы над печенегами и половцами, с предоставлением выходного дня», — говорится в тексте петиции.
Напомним, в рамках видеоселектора с губернаторами Путин уже в третий раз с начала пандемии COVID-19 обратился к гражданам и заверил, что страна, справившаяся в свое время с набегами печенегов и половцев, переживет и «коронавирусную заразу». Слова вызвали неоднозначную реакцию в обществе, сообщает www.rosbalt.ru
Отмечается, что столь важное для истории событие должно быть привязано к конкретной дате и в перспективе стать новым праздником, а значит, и выходным днем.
«В связи с исключительной важностью события, упомянутого Владимиром Владимировичем Путиным в ходе открытого совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом и его обращению к гражданам, определить точную дату окончательной победы над печенегами и половцами, и объявить этот день как всенародный праздник — День Победы над печенегами и половцами, с предоставлением выходного дня», — говорится в тексте петиции.
Напомним, в рамках видеоселектора с губернаторами Путин уже в третий раз с начала пандемии COVID-19 обратился к гражданам и заверил, что страна, справившаяся в свое время с набегами печенегов и половцев, переживет и «коронавирусную заразу». Слова вызвали неоднозначную реакцию в обществе, сообщает www.rosbalt.ru
1 274
Созерцатель