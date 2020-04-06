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58 минут назад
В Северске обрушилась часть стены больницы
При этом чиновники не считают здание аварийным
Кардиологический корпус Северской клинической больницы, где частично обрушился фасад, не является аварийным зданием, но требует капитального ремонта, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства".
Инцидент произошел в городе Северск. В результате произошедшего никто не пострадал, но кирпичи завалили автомобильную парковку. Причина обрушения выясняется. Учреждение продолжает работать до получения результатов экспертизы. По словам инженеров, опасности дальнейшего разрушения нет
Здание построили и ввели в эксплуатацию в 1955 году, в 2009 году там провели капитальный ремонт крыши. Оно остается в списке нуждающихся в капремонте, но аварийным признано не было.
Сейчас второй этаж здания законсервирован, на третьем находится кардиологическое отделение, на первом - приемный покой и реанимация для терапевтических пациентов.
Инцидент произошел в городе Северск. В результате произошедшего никто не пострадал, но кирпичи завалили автомобильную парковку. Причина обрушения выясняется. Учреждение продолжает работать до получения результатов экспертизы. По словам инженеров, опасности дальнейшего разрушения нет
Здание построили и ввели в эксплуатацию в 1955 году, в 2009 году там провели капитальный ремонт крыши. Оно остается в списке нуждающихся в капремонте, но аварийным признано не было.
Сейчас второй этаж здания законсервирован, на третьем находится кардиологическое отделение, на первом - приемный покой и реанимация для терапевтических пациентов.