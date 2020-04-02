Вандалы‌ ‌разрисовали ‌скейт-парк ‌во время режима самоизоляции

В парке Победы несколько молодых людей разрисовали бетонную чашу скейтерской площадки.

В парк вандалы приходили дважды, их действия зафиксировала камера уличного наблюдения.



Судя по записи камеры 30‌ ‌марта‌ ‌около‌ ‌шести‌ ‌группа‌ ‌молодых‌ людей разрисовала ‌бетонную‌ ‌чашу скейт-парка краской из баллончиков.‌ ‌За происходящим наблюдала девушка, которая курила в том самом месте, где дети катаются на велосипедах и самокатах. 1 апреля уже во время режима всеобщей самоизоляции их действия повторил одинокий подросток.

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За‌ ‌комментарием‌ ‌мы‌ ‌обратились‌ ‌в парк Победы.‌ ‌Нам ‌рассказали,‌ ‌что‌ ‌в‌ ‌ближайшее‌ ‌время‌ ‌администрация парка обратится в полицию с заявлением о порче имущества, площадку возьмут под охрану.

