Общество
сегодня, 10:20
Вандалы разрисовали скейт-парк во время режима самоизоляции
21 1416
В парке Победы несколько молодых людей разрисовали бетонную чашу скейтерской площадки.
В парк вандалы приходили дважды, их действия зафиксировала камера уличного наблюдения.
Судя по записи камеры 30 марта около шести группа молодых людей разрисовала бетонную чашу скейт-парка краской из баллончиков. За происходящим наблюдала девушка, которая курила в том самом месте, где дети катаются на велосипедах и самокатах. 1 апреля уже во время режима всеобщей самоизоляции их действия повторил одинокий подросток.
За комментарием мы обратились в парк Победы. Нам рассказали, что в ближайшее время администрация парка обратится в полицию с заявлением о порче имущества, площадку возьмут под охрану.
Судя по записи камеры 30 марта около шести группа молодых людей разрисовала бетонную чашу скейт-парка краской из баллончиков. За происходящим наблюдала девушка, которая курила в том самом месте, где дети катаются на велосипедах и самокатах. 1 апреля уже во время режима всеобщей самоизоляции их действия повторил одинокий подросток.
За комментарием мы обратились в парк Победы. Нам рассказали, что в ближайшее время администрация парка обратится в полицию с заявлением о порче имущества, площадку возьмут под охрану.
21 1416
Друггг
Перри Мейсон
Знаток
гость
Знаток
1984
Милая Оксана
обезьяна с гранатой
adfox manager
Погребок и алкаши