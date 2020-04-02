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сегодня, 10:20

Вандалы‌ ‌разрисовали ‌скейт-парк ‌во время режима самоизоляции

21 1416
#хулиганство #парк Победы
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Вандалы‌ ‌разрисовали ‌скейт-парк ‌во время режима самоизоляции

В парке Победы несколько молодых людей разрисовали бетонную чашу скейтерской площадки.

В парк вандалы приходили дважды, их действия зафиксировала камера уличного наблюдения.

Судя по записи камеры 30‌ ‌марта‌ ‌около‌ ‌шести‌ ‌группа‌ ‌молодых‌ людей разрисовала ‌бетонную‌ ‌чашу скейт-парка краской из баллончиков.‌ ‌За происходящим наблюдала девушка, которая курила в том самом месте, где дети катаются на велосипедах и самокатах. 1 апреля уже во время режима всеобщей самоизоляции их действия повторил одинокий подросток. 
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За‌ ‌комментарием‌ ‌мы‌ ‌обратились‌ ‌в парк Победы.‌ ‌Нам ‌рассказали,‌ ‌что‌ ‌в‌ ‌ближайшее‌ ‌время‌ ‌администрация парка обратится в полицию с заявлением о порче имущества, площадку возьмут под охрану.
21 1416
#хулиганство #парк Победы
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Комментарии (21)

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Друггг

4 минуты назад
Судя по движению камеры оператор все видел в режиме реального времени. А просто вызвать полицию нельзя было???
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Перри Мейсон

8 минут назад
Онижедети)))
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Знаток

12 минут назад
Рисуют пусть, это их зона, главное что бы в рамках приличия. Плохо когда эта хрень появляется в лифтах, подъездах и т п. Где полиция, курят подростки в парке, урна рядом, окурок бросил на газон. Молодое быдло -их родителей жестко наказать рублём, коль мозгов не хватило воспитать ребёнка должным образом.
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гость

19 минут назад
на 2:08 минуте видео ещё черт выкинул балончик куда то на землю, хотя мусорка была сзади в 1 метре от него..
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Знаток

20 минут назад
Сенсей, терпеть можно рекламу. Но что там за ублюдок- модератор сидит который на сайт пропускает всякую падаль типа « Уваркина - все на субботник ! 1 724 524 руб.,»
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1984

24 минуты назад
Вот и сделали бы молодежный парк со скейт площадками, баскетбольным полем, стеной для граффити и он был бы Молодежный! А Парк Победы почистили, убрали бы самострои всех видов, высадили ещё растений и не только деревьев и все были бы рады и довольны. И почему граффити - сразу вандалы? Сделали же для молодежи площадку, лишь бы только не потравмировались на ней.
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Милая Оксана

25 минут назад
Детишки же, пусть рисуют, радуются! Это же детство! Одна радость в этой жизни!
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обезьяна с гранатой

25 минут назад
быдлу, со свиным рылом только что то строить, все испоганят и разломают
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adfox manager

29 минут назад
Сенсей, а без этого никак. деньги надо как то зарабатывать :)
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Погребок и алкаши

38 минут назад
Сенсей, uBlock в браузере поставь, пусть г48 обломится.
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