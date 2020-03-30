Полицейские задержали похитителей бензина

Сотрудниками уголовного розыска раскрыты две кражи топлива с автозаправочных станций Липецка и Липецкого района. Задержаны 21-летний житель Елецкого района и 22-летний житель Задонского района.

Обе кражи совершены по одной схеме - на АЗС злоумышленники заправляли автомобиль, наполняли топливом несколько канистр, после чего уезжали не расплатившись.



Таким образом ночью 24 марта обокрали АЗС в селе Ленино: задержанные залили в бак "ВАЗ-2114" и несколько канистр 78,8 литра топлива на общую сумму 3 746 рублей и уехали не заплатив.



26 марта пострадала АЗС по улице Баумана. Злоумышленники похитили 132,56 литра бензина на сумму 5 525 рублей.



По факту хищений возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.



