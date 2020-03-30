Происшествия

43 минуты назад

Полицейские задержали похитителей бензина

7 808
#кража
Полицейские задержали похитителей бензина

Сотрудниками уголовного розыска раскрыты две кражи топлива с автозаправочных станций Липецка и Липецкого района. Задержаны 21-летний житель Елецкого района и 22-летний житель Задонского района.

Обе кражи совершены по одной схеме - на АЗС злоумышленники заправляли автомобиль, наполняли топливом несколько канистр, после чего уезжали не расплатившись. 

Таким образом ночью 24 марта обокрали АЗС  в селе Ленино: задержанные залили в бак "ВАЗ-2114" и несколько канистр 78,8 литра топлива на общую сумму 3 746 рублей и уехали не заплатив.

26 марта пострадала АЗС по улице Баумана. Злоумышленники похитили 132,56 литра бензина на сумму 5 525 рублей.

По факту хищений возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

7 808
#кража

Комментарии (7)

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Гозис

5 минут назад
90 -е пришли.. Эт ток начало
ответить

1

9 минут назад
Нефть уже некуда девать.
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Animal planet.

14 минут назад
Лучше бы они задержали придурков,которые шатаются сейчас по улицам.
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Аскер

15 минут назад
Я бы заправил на 370000 и уехал
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потом суп с крысами

17 минут назад
Человек, гори гори ясно, чтобы не погасло
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Человек

27 минут назад
Сначало бензин а потом ???
ответить

Человек

27 минут назад
Сначало бензин а потом ???
ответить

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