Общество

сегодня, 10:51

Будущее аэропорта «Липецк» и 33 млн рублей никого не заинтересовали

11 1478
#аэропорт #реконструкция #тендер
2
Будущее аэропорта «Липецк» и 33 млн рублей никого не заинтересовали

Торги на разработку проекта реконструкции для воздушной гавани региона провалились. Предложение заказчика не заинтересовало ни одного подрядчика.

Электронный аукцион на разработку проектной документации и инженерные изыскания в рамках реконструкции и развития аэропорта «Липецк» не заинтересовал потенциальных подрядчиков. Тендер завершился без заявок, закупка признана несостоявшейся, и заказчик не перезапустил аукцион. Таким образом 33 411 959 рублей, которые организатор торгов — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» - предлагала подрядчику, остались не востребованы.

Напомним, федеральные власти намерены вложить в развитие липецкого аэропорта не менее 2 млрд рублей. Проектные работы, как и само обновление липецкого аэропорта, оплатит федеральный бюджет. Реконструкцию планируют провести в 2021-2023 годах без приостановления работы аэропорта. Предполагается обновление взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок, рулежных дорожек, устройство очистных сооружений и водосточно-дренажной сети, строительство аварийно-спасательной станции, установка свето-сигнального оборудования и объектов электроснабжения, строительство периметрового ограждения. Предельный бюджет реконструкции аэропорта «Липецк» - 2 млрд 89 млн 310 тысяч рублей.

Работы по модернизации аэропорта Липецка ведутся с 2013 года. В общей сложности в реконструкцию вложено более миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов. Осенью 2018 года в аэропорту построен перрон для стоянки самолетов большой грузоподъемности.
11 1478
#аэропорт #реконструкция #тендер
2

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

5 минут назад
Да кто же хочет на всю оставшиеся жизнь стать рабом? Или разориться взявшись за это дело? Это только москвичи после или вовремя работы могут сказать АМБА ДЕНЕГ НЕТ НО ВЫ ПОДОЖДИТЕ.
ответить

данковчанин

12 минут назад
Летать некуда, если только в Данков. Но у нас аэропорта нет....
ответить

с мусорьем

15 минут назад
дела иметь не хочет, кинит 100%
ответить

Обновление взлетно-посадочной полосы

25 минут назад
Да сколько ж ее обновлять будут. Такими темпами скоро до Кремля сделают полосу.
ответить

миллиард

35 минут назад
Я ушёл по карманам, а в аэропорту ничего не поменялось.
ответить

с ментом Молокановым

42 минуты назад
Никто не захотел иметь дела((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ответить

с ментом Молокановым

42 минуты назад
Никто не захотел иметь дела((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ответить

Еллы Палы

50 минут назад
с учетом того, что там бывший мент сидит связываться вряд ли кто захочет.не в авторитете они нонче
ответить

ЖОРА

53 минуты назад
ДЕНЬГИ НА ЭТОТ АЭРОПОРТ УЖЕ ОТМЫЛИ ОКОЛО МИЛЛИАРЬА В ТЕЧЕНИИ 5ТИ ЛЕТ
ответить

Шапокляк

55 минут назад
Просто никто не хочет прикасаться к госденежкам в здравом уме. Откаты отдашь, а себе с гулькин хрен оставишь и ответственность ломовая.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер
#Липецкий горсовет
26
На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер

48 минут назад

Общество
Евгения Уваркина проведет «Прямую линию»
#Уваркина #прямая линия
55
Евгения Уваркина проведет «Прямую линию»

сегодня, 09:48

Общество
Компания из Сеула засудила липчанку за игрушки
#игрушка #Щенячий патруль
13
Компания из Сеула засудила липчанку за игрушки

сегодня, 09:30

Общество
В двух районах Липецкой области налажено производство защитных масок
#медицинские маски #коронавирус
143
В двух районах Липецкой области налажено производство защитных масок

вчера, 10:35

Общество
Две агрофирмы вернули крестьянам долги по зарплате
#зарплата #задолженность
33
Две агрофирмы вернули крестьянам долги по зарплате

вчера, 10:22

Общество
Две улицы Левого берега останутся без холодной воды
Две улицы Левого берега останутся без холодной воды

вчера, 08:28

Общество