Будущее аэропорта «Липецк» и 33 млн рублей никого не заинтересовали

Торги на разработку проекта реконструкции для воздушной гавани региона провалились. Предложение заказчика не заинтересовало ни одного подрядчика.

Электронный аукцион на разработку проектной документации и инженерные изыскания в рамках реконструкции и развития аэропорта «Липецк» не заинтересовал потенциальных подрядчиков. Тендер завершился без заявок, закупка признана несостоявшейся, и заказчик не перезапустил аукцион. Таким образом 33 411 959 рублей, которые организатор торгов — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» - предлагала подрядчику, остались не востребованы.



Напомним, федеральные власти намерены вложить в развитие липецкого аэропорта не менее 2 млрд рублей. Проектные работы, как и само обновление липецкого аэропорта, оплатит федеральный бюджет. Реконструкцию планируют провести в 2021-2023 годах без приостановления работы аэропорта. Предполагается обновление взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок, рулежных дорожек, устройство очистных сооружений и водосточно-дренажной сети, строительство аварийно-спасательной станции, установка свето-сигнального оборудования и объектов электроснабжения, строительство периметрового ограждения. Предельный бюджет реконструкции аэропорта «Липецк» - 2 млрд 89 млн 310 тысяч рублей.



Работы по модернизации аэропорта Липецка ведутся с 2013 года. В общей сложности в реконструкцию вложено более миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов. Осенью 2018 года в аэропорту построен перрон для стоянки самолетов большой грузоподъемности.