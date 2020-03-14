Общество

43 минуты назад

Полицейские призывают липчан разоблачать наркоторговцев

10 392
#наркотики #
Полицейские призывают липчан разоблачать наркоторговцев

В Липецкой области с 16 по 27 марта пройдет первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В очередной раз будет дан старт Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Первый этап акции пройдет с 16 по 27 марта 2020 года.

- Главная цель мероприятия – привлечь внимание жителей региона к проблеме наркомании и незаконного оборота наркотиков, а также объединение усилий общества и правоохранительных органов в этом деле, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Кроме того, мероприятия акции направлены на привлечение населения, общественности, представителей государственных учреждений к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Для неравнодушных граждан организована работа «горячей линии». Круглосуточно по телефону 8(4742) 36-91-60 можно будет сообщить оперативно-значимую информацию о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков и получить квалифицированную помощь в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых. Также, можно задать интересующие вопросы и внести предложения по совершенствованию эффективности предупреждения наркопреступности и профилактике наркомании.
10 392
#наркотики #

Комментарии (10)

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Перри Мейсон

4 минуты назад
Зураб, да ладно.. С "автохамами" прокатило же..))
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Олег п

7 минут назад
Сосите ноги мусора
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Зураб

7 минут назад
Вы еще напишите :полицеские призывают задерживать и собирать доказательную базу. Мусора нихотят выполнять свою работу. Они прекрасно знают кто и где торгуют . Но при этом не спешат закрывать точки распространения
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Милая Оксана

10 минут назад
Без работы они не останутся, (полицаи)
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Народ

20 минут назад
Пусть полиция выступит инициатором легализации продажи и применения огнестрельного оружия и проблема решится сама собой.А то получается,вооружены они,а разоблачать должен народ)))
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Решили

21 минуту назад
сами себя закрыть, или убрать конкурентов
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Перри Мейсон

25 минут назад
Ждём фото наркохамов)))
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Липчане

27 минут назад
Призываем полицию выполнять свои обязанности и разоблачать наркоторговцев.
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НКР

28 минут назад
Сперва уберите продажных полицейских -а потом обращайтесь за помощью.
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Сторож

35 минут назад
Приезжайте вечером в Сселках к школе или на детскую площадку и будет Вам результат.И распитие и трахтибитох и курение травки.
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