Общество
43 минуты назад
Полицейские призывают липчан разоблачать наркоторговцев
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В Липецкой области с 16 по 27 марта пройдет первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В очередной раз будет дан старт Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Первый этап акции пройдет с 16 по 27 марта 2020 года.
- Главная цель мероприятия – привлечь внимание жителей региона к проблеме наркомании и незаконного оборота наркотиков, а также объединение усилий общества и правоохранительных органов в этом деле, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Кроме того, мероприятия акции направлены на привлечение населения, общественности, представителей государственных учреждений к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Для неравнодушных граждан организована работа «горячей линии». Круглосуточно по телефону 8(4742) 36-91-60 можно будет сообщить оперативно-значимую информацию о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков и получить квалифицированную помощь в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых. Также, можно задать интересующие вопросы и внести предложения по совершенствованию эффективности предупреждения наркопреступности и профилактике наркомании.
Первый этап акции пройдет с 16 по 27 марта 2020 года.
- Главная цель мероприятия – привлечь внимание жителей региона к проблеме наркомании и незаконного оборота наркотиков, а также объединение усилий общества и правоохранительных органов в этом деле, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Кроме того, мероприятия акции направлены на привлечение населения, общественности, представителей государственных учреждений к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Для неравнодушных граждан организована работа «горячей линии». Круглосуточно по телефону 8(4742) 36-91-60 можно будет сообщить оперативно-значимую информацию о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков и получить квалифицированную помощь в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых. Также, можно задать интересующие вопросы и внести предложения по совершенствованию эффективности предупреждения наркопреступности и профилактике наркомании.
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