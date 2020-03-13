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Полицейские раскрыли дело о разбойном нападении на автозаправочную станцию

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#разбой
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Полицейские раскрыли дело о разбойном нападении на автозаправочную станцию

В ночь с 4 на 5 ноября 2019 года на трассе Липецк-Данков преступник в маске совершил разбойное нападение на автозаправочную станцию. Угрожая женщине-оператору пистолетом налетчик забрал 30 000 рублей выручки. Полицейские задержали подозреваемого в разбое после трех месяцев беспрерывных поисков. 

Злоумышленник ворвался в помещение автостанции в четыре часа утра, взломав замок створки окна. На станции в это время находилась только 48-летняя женщина-оператор.

- Угрожая женщине предметом похожим на пистолет, налетчик похитил более 30 000 рублей и скрылся. Описать его приметы прибывшим на место преступления Когда на место происшествия прибыли полицейские, испуганная женщина не смогла описать приметы подозреваемого: его лицо скрывала маска. Сотрудники М ОМВД России «Лебедянский» проделали колоссальный объем работы и спустя три месяца беспрерывных поисков вышли на след подозреваемого, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Совместно с тамбовскими полицейскими лебедянские оперативники задержали 37-летнего жителя Тамбовской области. Сейчас он находится под арестом.

Известно, что задержанный является фигурантом уголовного дела о серии краж, совершённых на территории Тамбовской области. При обыске у подозреваемого нашли охолощенный пистолет и маску. Свой поступок мужчина объяснил отсутствием постоянной работы и трудным финансовым положением.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ  «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям, в том числе, и в соседних регионах.

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#разбой
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Комментарии (5)

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Читать невозможно

4 минуты назад
Статью опять таджики писали
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ИК-3

5 минут назад
Смотрящим за лагерем будет.
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Молодцы

6 минут назад
Побольше бы таких полицейских,!
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Маруся

21 минуту назад
Вы хоть читаете что пишите?
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надо

32 минуты назад
пид....ра в расход этого
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