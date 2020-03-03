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В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

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В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Это приведет к росту числа бездомных животных - считают в Госдуме

Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией". Об этом пишут "Известия".

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, заявил он. Хозяева домашних животных откажутся от них и начнут выбрасывать на улицу, чтобы не платить налог.

«Такого налога в России никогда не будет», — заверил Бурматов.

Ранее власти Якутска предложили ввести налог на собак и направлять полученные деньги, в том числе, на строительство новых приютов для бездомных животных.
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