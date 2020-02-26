«Любые изменения, развитие и рост требуют просчитанного риска»

В этом году конкурс «Лидеры России» - флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей» - проводился в третий раз. В Центральном федеральном округе на отборочный этап поступило почти 82 тысячи заявок, в том числе около двух тысяч — из Липецкой области.

Полуфиналистами стали 555 человек, среди которых 12 — из нашего региона. Не всем удалось пройти в финал, но и участие в полуфинале можно назвать успехом. Во всяком случае, именно так напутствовал полуфиналистов полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, открывая отборочные состязания.«Вы все уже являетесь победителями, поскольку достигли главной победы — над собой. Сами для себя увидели — не все еще достигнуто, есть к чему стремиться и куда расти. В процессе общения с участниками конкурса мы также открыли для себя много вещей, которые из кабинетов просто не видны. Я считаю, что это еще один результат, на который мы вправе рассчитывать. Надеюсь на ваши новые идеи и их аргументацию. Для нас это очень важно, и эту работу мы будем продолжать».30-летняя Евгения Вавилова, помощник первого заместителя Липецкого горсовета, которая также преподает политологию в Липецком государственном педагогическом университете, оказалась самым молодым полуфиналистом в команде липчан. В конкурс «Лидеры России» она заявляется уже третий раз, в этом году регистрировалась как в общем треке, так и полуфинале специализации «Наука».«Лично для меня участие в этом конкурсе — не главная цель, - отметила Евгения. - Образовательный грант, который получит победитель – это, конечно, здорово, но гораздо важнее, что здесь ты знакомишься с людьми, которые уже стали лидерами. С ними можно обсудить идеи для новых проектов. Можешь сравнить свой уровень с другими участниками конкурса, выйти из зоны комфорта, узнать что-то новое о себе. Например, я не ожидала, что обладаю высокой стрессоустойчивостью и способна быстро восстанавливать силы за короткое время».Вместе с Евгенией Вавиловой в полуфинал прошел ее муж Павел Вавилов, ведущий инженер управления главного смотрителя города Липецка. По словам Евгении, это тоже оказалось интересным опытом.«Наша семья стала крепче. В работе мы не пересекаемся, хотя социальным проектом занимались вместе, а здесь пришлось общаться как коллегам. Оказалось, что мы хорошая команда — я гуманитарий, муж технарь, и разные взгляды на одну проблему, разные подходы к ее решению здорово помогают. Получалось, мы подтягивали друг друга, когда готовились к испытаниям: во время заданий семейные пары всегда были в разных командах».К слову, в нынешнем конкурсе до полуфинала ЦФО дошли 13 семей – супружеские пары, отцы с сыновьями, братья.Ксения Беляева, ведущий специалист ПАО «НЛМК», проходила отборочные испытания в третий раз. До полуфинала дошла впервые.«По личным ощущениям, задания отборочных тестов с каждым годом становятся разнообразнее и интереснее. В прошлом году ввели очное контрольное тестирование – для меня этот этап и в первый раз, и сейчас оказался легче предварительного испытания. А дебют в группе показал, какие качества требуется развивать, чтобы двигаться вперед. Например, нужно поработать над навыком презентации, умением быстро структурировать большие объемы информации. Поняла: хочу получить больше знаний по психологии и коммуникации».Тесты отборочного этапа действительно меняются – это отметил Александр Садовский, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей».«Мы убрали вопросы в стиле «Что? Где? Когда?», но оставили факты, которые стыдно не знать. Лидер должен обладать определенным культурным багажом, а не только знаниями по экономике или физике. Добавили тесты на стрессоустойчивость и управленческую готовность. Кроме того, с этого года у конкурсантов появилась возможность проявить себя в отдельных направлениях – наука, здравоохранение, финансы и технология».Существует ли для организаторов портрет идеального лидера? На этот вопрос Александр Садовский ответил утвердительно. Формально это те восемь компетенций, которые являются критериями конкурсного отбора – лидерство, умение работать в команде, нацеленность на результат, стратегическое мышление, инновационность, коммуникация, внедрение изменений и социальная ответственность.«Мы ищем в лидере его возможность развиваться и моральный стержень. Потому в прошлом году добавили новое испытание – социальное. Всем полуфиналистам было предложено организовать общественно полезную инициативу. В связи с этим у участников возникло много интересных идей. Мы хотим, чтобы человек понимал: лидер – это ответственность, а не только лавры».